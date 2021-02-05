Al principio hay que acostumbrarse a la forma de los auriculares, y a que por el tipo que son, no son como los demás que dan una sensación de estar bien ajustados. Estos descansan sobre el oido y encajan perfectamente. Es algo que a mi me costo hacerme a ello, acostumbrado a los in-ear. El sonido es mucho mejor que los que, antes de comprar estos, tenía por mis auriculares preferidos (en este rango de precio). La relación calidad-precio no podía ser mejor (me parece que les ha salido un gran producto por tal precio). La aparente poca autonomía del producto no llega a ser un problema (para mi). Los uso muchas horas al cabo de la semana y no llega a las 3 cargas semanales. El único fallo quizás es la forma en la que estos se "ajustan" al cuello, si es que se considera ajustar, puesto que se apoyan y tienen una pequeña batería en el centro para equilibrar. Imagino que eso depende de cada usuario. Después de 2 meses de uso, de entre todo lo positivo de los auriculares, solo le veo esa mínima pega, pero, segun he podido comprobar, compensada por su calidad. A mi parecer, no maquilla demasiado el espectro de sonido. Se pueden escuchar las viejas producciones originales de discos de los 70 sin que suene a un disco de edm de 2018.