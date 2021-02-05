Descontinuado
SHB5250PK/00
Controlad. 14.2 mm/abiertos parte post.
Audífono
Cable plano
Mediante el sistema de protección del cable Flexi-Grip de goma entre los auriculares y el cable, la conexión está protegida durante su vida útil de los daños producidos al doblar el cable repetidamente.
Controladores de altavoz de calidad de 14.2 mm con rejilla de ventilación de graves en los auriculares para unos graves ricos.
3.3
de 5
28
Opiniones
Masheeelita
05/02/2021
Chile
Los mejores audífonos
Los compre despues de muchos audifonos de otras marcas pesimo y realmente son lo mejor El sonido genial ,la bateria de larga duracion pero después de 3 años se me rompio uno y no encuentro este modelo para volver a comprarlos
Ventajas
Batería
Contras
Que ya no encuentro este modelo para comprar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5250WT Audífono Bluetooth
Sí, recomiendo este producto
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Alejandro250619999
13/07/2018
Chile
Excelente producto
Cómodo fácil de usar y sonido nítido, gran calidad de los materiales.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5250WT Audífono Bluetooth
Sí, recomiendo este producto
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Cymmerief
04/04/2017
España
sonido ESPEC TACULAR!!!!
Primer dia de prueba: sincronizar por bluetooth al mac mini... espectacular como suena esto! Los refuerzos de graves suenan muy muy bien, facilidad de uso 10 y se ha conectado al mac mini sin problemas a la primera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5250WT Auricular Bluetooth
Sí, recomiendo este producto
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Los resultados reales pueden variar