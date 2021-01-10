Descontinuado
Sonido de alta resolución
Los Philips SHB7250 con conectividad Bluetooth eliminan los cables, pero no la calidad del sonido; de esta forma, proporcionan graves potentes y alta claridad. Cambia fácilmente entre tu música y tus llamadas. Además, gracias a los suaves audífonos acolchados, disfruta de la comodidad mientras te mueves.
Cerrados en parte post. c/ contr. 40 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
Gracias a la compatibilidad con Siri y Google Now, los audífonos Bluetooth de Philips más recientes facilitan el uso de asistentes virtuales. Solo presiona el botón del canal auditivo y activa Siri en iPhone o Google Now en dispositivos Android.
La función de activación automática con un sencillo emparejamiento NFC de un solo toque te permite conectar los auriculares Bluetooth a cualquier dispositivo con Bluetooth, con solo pulsar un botón.
Empareja tus auriculares con cualquier dispositivo con Bluetooth para disfrutar de un sonido Crystal Clear de manera inalámbrica. Cuando la batería se termine, conecta el cable y sigue disfrutando de una música sin fin.
4.0
de 5
5
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Ramonarev
10/01/2021
Chile
Excelente producto, un sonido extraordinario
Me encantaron estos audífonos, excelente sonido, buenos bajos, una lastima que Phillips no haya continuado produciendo este modelo con las pocas mejoras que pudiera necesitar, lo mejor dentro los producto de esta marca
Ventajas
Cómodos, livianos, gran sonido limpio, conectividad, buenos bajos
Contras
material plástico que da la sensación de fragilidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB7250WT Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Fecha de uso 2020-09-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB7250WT Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Fecha de uso 2020-09-10
RAZOR50
01/11/2017
Chile
Este producto tiene algunas características sobresalientes
Este producto tiene excelente calidad de sonido la que, a mi juicio, es la característica más importante a considerar en un audífono. Como sugerencia, yo haría los botones (especialmente los del volumen, cambio de pista y pausa) más fácilmente detectables con los dedos. Después de todo, se deben poder operar sin verlos, con el audífono puesto en la cabeza. El acolchado es excelente y sólo espero que también sea durable. He tenido muchos audífonos a lo largo de mi vida y siempre es lo que primero se estropea. Muy fácil de usar; casi no hay que leer las instrucciones para lograrlo. Muy buen alcance del Bluetooth (fácilmente unos 10 metros) Hermoso diseño estético.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB7250WT Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB7250WT Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
christian07
05/03/2016
Chile
casi perfecto
lo malo es que es muy bajo el sonido con bluethot...con el cable puesto cambia el sonido ....lo otro las gomas cuando se juntan estas se pegan ...y se van gastando mucho sobre todo si son blancos como los míos....serian perfectos salvo esas 2 cosas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB7250WT Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB7250WT Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Los resultados reales pueden variar
Cuando se utiliza el cable para audífonos suministrado