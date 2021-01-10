ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del envase
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del envase
  • Imagen principal

Descontinuado

Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

SHB7250WT/00

4

| (5) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Sonido de alta resolución

Los Philips SHB7250 con conectividad Bluetooth eliminan los cables, pero no la calidad del sonido; de esta forma, proporcionan graves potentes y alta claridad. Cambia fácilmente entre tu música y tus llamadas. Además, gracias a los suaves audífonos acolchados, disfruta de la comodidad mientras te mueves.

Ver todos los beneficios

con refuerzo de graves digital

Sonido de alta resolución

  • Cerrados en parte post. c/ contr. 40 mm

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

Activa Siri y Google Now tocando el botón del canal auditivo

Gracias a la compatibilidad con Siri y Google Now, los audífonos Bluetooth de Philips más recientes facilitan el uso de asistentes virtuales. Solo presiona el botón del canal auditivo y activa Siri en iPhone o Google Now en dispositivos Android.

Emparejamiento NFC sencillo con un solo toque

Emparejamiento NFC sencillo con un solo toque

La función de activación automática con un sencillo emparejamiento NFC de un solo toque te permite conectar los auriculares Bluetooth a cualquier dispositivo con Bluetooth, con solo pulsar un botón.

Tecnología Bluetooth para libertad y comodidad sin cables

Tecnología Bluetooth para libertad y comodidad sin cables

Empareja tus auriculares con cualquier dispositivo con Bluetooth para disfrutar de un sonido Crystal Clear de manera inalámbrica. Cuando la batería se termine, conecta el cable y sigue disfrutando de una música sin fin.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

5

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2
1

10/01/2021

Chile

Chile

Excelente producto, un sonido extraordinario

Me encantaron estos audífonos, excelente sonido, buenos bajos, una lastima que Phillips no haya continuado produciendo este modelo con las pocas mejoras que pudiera necesitar, lo mejor dentro los producto de esta marca

Ventajas

Cómodos, livianos, gran sonido limpio, conectividad, buenos bajos

Contras

material plástico que da la sensación de fragilidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB7250WT Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

Fecha de uso 2020-09-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB7250WT Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

Fecha de uso 2020-09-10

01/11/2017

Chile

Chile

Este producto tiene algunas características sobresalientes

Este producto tiene excelente calidad de sonido la que, a mi juicio, es la característica más importante a considerar en un audífono. Como sugerencia, yo haría los botones (especialmente los del volumen, cambio de pista y pausa) más fácilmente detectables con los dedos. Después de todo, se deben poder operar sin verlos, con el audífono puesto en la cabeza. El acolchado es excelente y sólo espero que también sea durable. He tenido muchos audífonos a lo largo de mi vida y siempre es lo que primero se estropea. Muy fácil de usar; casi no hay que leer las instrucciones para lograrlo. Muy buen alcance del Bluetooth (fácilmente unos 10 metros) Hermoso diseño estético.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB7250WT Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB7250WT Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

05/03/2016

Chile

Chile

casi perfecto

lo malo es que es muy bajo el sonido con bluethot...con el cable puesto cambia el sonido ....lo otro las gomas cuando se juntan estas se pegan ...y se van gastando mucho sobre todo si son blancos como los míos....serian perfectos salvo esas 2 cosas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB7250WT Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB7250WT Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Los resultados reales pueden variar

  2. Cuando se utiliza el cable para audífonos suministrado