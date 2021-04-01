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Descontinuado

Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

SHB7250/00

4.4

| (19) Opiniones | 89% ha recomendado este producto

Sonido de alta resolución

Los Philips SHB7250 con conectividad Bluetooth eliminan los cables, pero no la calidad del sonido; de esta forma, proporcionan graves potentes y alta claridad. Cambia fácilmente entre tu música y tus llamadas. Además, gracias a los suaves audífonos acolchados, disfruta de la comodidad mientras te mueves.

Ver todos los beneficios

con refuerzo de graves digital

Sonido de alta resolución

  • Cerrados en parte post. c/ contr. 40 mm

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

El audio de alta resolución reproduce música en su forma más pura

El audio de alta resolución reproduce música en su forma más pura

El audio de alta resolución ofrece el mejor rendimiento de audio, ya que reproduce las grabaciones originales de estudio de manera más fiel que los formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Esta calidad sin concesiones permite que el audio de alta resolución sea la mejor compañía para los amantes de la música. Estos audífonos cumplen con los estrictos estándares que se requieren para el sello de calidad del audio de alta resolución.

Conexión NFC con un solo botón para una sincronización sencilla

Conexión NFC con un solo botón para una sincronización sencilla

Enciende el dispositivo automáticamente con el sencillo emparejamiento NFC de un toque que te permite conectar los audífonos Bluetooth con cualquier dispositivo Bluetooth, con un solo toque.

Diseño cerrado en la parte posterior para aislación de sonido optimizada

Diseño cerrado en la parte posterior para aislación de sonido optimizada

El diseño cerrado de la parte posterior aísla tu música de cualquier sonido externo, lo que te permite disfrutar de todos los detalles y los graves enriquecidos de la grabación original.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

19

Opiniones

89%

ha recomendado este producto

2

01/04/2021

Chile

Chile

Producto excelente

Tengo estos audífonos hace 4 años. Se siguen escuchando perfectamente, resisten muy bien el paso del tiempo. La batería dura tiempo suficiente para largas jornadas escuchando música. Pero si se agotara, es posible seguir usándolos con cable auxiliar y mejor calidad de sonido, que por cierto, es buenísimo para juegos, música, videos.

Ventajas

Buena calidad de sonido y durabilidad

Contras

A veces no se escucha bien en las llamadas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB7250 Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

Fecha de uso 2019-04-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB7250 Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

Fecha de uso 2019-04-01

18/07/2019

Chile

Chile

EXCELENTE SONIDO

Excelente sonido y aunque no tiene reducción de ruido, pareciera que lo tiene, buena aislación del exterior, buen bajo digital, su batería dura muchísimo, excelente calidad precio ya que no es excesivamente caro como otras marcas, Felíz con mis audífonos!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB7250 Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

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27/05/2017

Chile

Chile

Caracteristicas

Sonido de alta calidad y bajos potentes, lo recomiendo. Siempre he preferido los audífonos Philips y este cumple con las expectativas que busco de un audífono calidad precio.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB7250 Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Los resultados reales pueden variar

  2. Cuando se utiliza el cable para audífonos suministrado