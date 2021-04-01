Descontinuado
Sonido de alta resolución
Los Philips SHB7250 con conectividad Bluetooth eliminan los cables, pero no la calidad del sonido; de esta forma, proporcionan graves potentes y alta claridad. Cambia fácilmente entre tu música y tus llamadas. Además, gracias a los suaves audífonos acolchados, disfruta de la comodidad mientras te mueves.
Cerrados en parte post. c/ contr. 40 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
El audio de alta resolución ofrece el mejor rendimiento de audio, ya que reproduce las grabaciones originales de estudio de manera más fiel que los formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Esta calidad sin concesiones permite que el audio de alta resolución sea la mejor compañía para los amantes de la música. Estos audífonos cumplen con los estrictos estándares que se requieren para el sello de calidad del audio de alta resolución.
Enciende el dispositivo automáticamente con el sencillo emparejamiento NFC de un toque que te permite conectar los audífonos Bluetooth con cualquier dispositivo Bluetooth, con un solo toque.
El diseño cerrado de la parte posterior aísla tu música de cualquier sonido externo, lo que te permite disfrutar de todos los detalles y los graves enriquecidos de la grabación original.
4.4
de 5
19
Opiniones
89%
ha recomendado este producto
rtellezi
01/04/2021
Chile
Producto excelente
Tengo estos audífonos hace 4 años. Se siguen escuchando perfectamente, resisten muy bien el paso del tiempo. La batería dura tiempo suficiente para largas jornadas escuchando música. Pero si se agotara, es posible seguir usándolos con cable auxiliar y mejor calidad de sonido, que por cierto, es buenísimo para juegos, música, videos.
Ventajas
Buena calidad de sonido y durabilidad
Contras
A veces no se escucha bien en las llamadas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB7250 Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Fecha de uso 2019-04-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB7250 Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Fecha de uso 2019-04-01
PepeTaringa
18/07/2019
Chile
EXCELENTE SONIDO
Excelente sonido y aunque no tiene reducción de ruido, pareciera que lo tiene, buena aislación del exterior, buen bajo digital, su batería dura muchísimo, excelente calidad precio ya que no es excesivamente caro como otras marcas, Felíz con mis audífonos!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB7250 Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB7250 Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Neipank
27/05/2017
Chile
Caracteristicas
Sonido de alta calidad y bajos potentes, lo recomiendo. Siempre he preferido los audífonos Philips y este cumple con las expectativas que busco de un audífono calidad precio.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB7250 Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB7250 Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Los resultados reales pueden variar
Cuando se utiliza el cable para audífonos suministrado