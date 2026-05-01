ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fotografía de uso principal
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía del envase
  • Imagen principal
  • Fotografía de uso principal
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía del envase
  • Imagen principal

Descontinuado

Audífonos inalámbricos con reducción de ruido

SHB8850NC/00

Más sonido, menos ruido

Sin cables, ruido ni concesiones. Sumérgete en la música con la avanzada tecnología de reducción activa del ruido ActiveShield™. Conéctate inalámbricamente con el emparejamiento NFC de un solo toque, disfruta de la música y gestiona las llamadas con las almohadillas con control inteligente.

Ver todos los beneficios

inalámbricamente

Más sonido, menos ruido

  • cerrados atrás, controladores de 32 mm

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

  • Plegado compacto

Almohadillas ergonómicas suaves para una comodidad prolongada

Almohadillas ergonómicas suaves para una comodidad prolongada

Plegado compacto para facilitar el transporte y el almacenamiento

Plegado compacto para facilitar el transporte y el almacenamiento

El diseño compacto y plegable lo convierte en el compañero de viaje perfecto.

El emparejamiento múltiple reproduce música y llamadas en dos dispositivos al mismo tiempo

El emparejamiento múltiple reproduce música y llamadas en dos dispositivos al mismo tiempo

El emparejamiento múltiple te permite conectar tus auriculares Bluetooth de Philips con dos dispositivos Bluetooth de forma simultánea. Solo tienes que emparejar los dos dispositivos para disfrutar de películas y música al mismo tiempo que recibes llamadas sin ningún esfuerzo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Los resultados reales pueden variar