Descontinuado
SHB8850NC/00
Más sonido, menos ruido
Sin cables, ruido ni concesiones. Sumérgete en la música con la avanzada tecnología de reducción activa del ruido ActiveShield™. Conéctate inalámbricamente con el emparejamiento NFC de un solo toque, disfruta de la música y gestiona las llamadas con las almohadillas con control inteligente.
cerrados atrás, controladores de 32 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
Plegado compacto
El diseño compacto y plegable lo convierte en el compañero de viaje perfecto.
El emparejamiento múltiple te permite conectar tus auriculares Bluetooth de Philips con dos dispositivos Bluetooth de forma simultánea. Solo tienes que emparejar los dos dispositivos para disfrutar de películas y música al mismo tiempo que recibes llamadas sin ningún esfuerzo.
Opiniones
Los resultados reales pueden variar