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Descontinuado

Audífonos Hi-Fi inalámbricos

SHC1300/10

2.1

| (10) Opiniones

Comodidad inalámbrica con transmisión infrarroja

Estos audífonos "full-size" inalámbricos por infrarrojos combinan calidad y comodidad para que disfrutes de la música o televisión en casa.

Ver todos los beneficios

Para televisión

Comodidad inalámbrica con transmisión infrarroja

  • cerrados atrás, controladores de 32 mm

  • Supraurales

Sencillos y fáciles de configurar

RF de alta frecuencia garantiza una recepción clara y nítida

El uso de modulación de muy alta frecuencia para el enlace de transmisión garantiza una recepción clara y nítida.

El diseño ligero mejora la comodidad para un uso prolongado.

Los materiales duraderos, livianos y de alta calidad de los audífonos Philips mejoran la comodidad para usarlos por más tiempo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.1

de 5

10

Opiniones

3
2

11/04/2018

España

España

Producto útil

Buen producto, de hecho es el segundo que compró. El segundo ha durado exactamente 26 meses hasta que ha fallado el emisor. Veremos cuánto cuesta repararlo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC1300 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

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26/12/2015

España

España

Muy contentos de siempre

Estaba buscando si había posibilidad de comprarlos sin emisor y he visto el resto de críticas y me he sorprendido. No hemos tenido problemas con estos auriculares nunca y llevamos varios (con un emisor usamos dos auriculares). Como otro usuario comenzamos con el modelo anterior, y eran compatibles. Lo único que se me ocurre para los problemas de otros usuarios es que se los pusieran al revés o que no usaran pilas recargables (las alcalinas duran muy poco y se pierde calidad al poco tiempo). Por tener una experiencia tan distinta a otros usuarios, parece que o yo he tenido mucha suerte o ellos se han encontrado con una partida defectuosa.

Sí, recomiendo este producto

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25/09/2010

España

España

AURICULARES WIRE-LESS

COMPARADOS CON OTROS INALÁMBRICOS, SON CÓMODOS Y PRACTICOS POR SU PEQUEÑO TAMAÑO. NO OBSTANTE, LA RECEPCIÓN DE AUDIO ES MÁS LIMITADA.

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