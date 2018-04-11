Descontinuado
SHC1300/10
Comodidad inalámbrica con transmisión infrarroja
Estos audífonos "full-size" inalámbricos por infrarrojos combinan calidad y comodidad para que disfrutes de la música o televisión en casa.
cerrados atrás, controladores de 32 mm
Supraurales
El uso de modulación de muy alta frecuencia para el enlace de transmisión garantiza una recepción clara y nítida.
Los materiales duraderos, livianos y de alta calidad de los audífonos Philips mejoran la comodidad para usarlos por más tiempo.
2.1
de 5
10
Opiniones
Baly52
11/04/2018
España
Producto útil
Buen producto, de hecho es el segundo que compró. El segundo ha durado exactamente 26 meses hasta que ha fallado el emisor. Veremos cuánto cuesta repararlo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC1300 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
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AlejandroFR
26/12/2015
España
Muy contentos de siempre
Estaba buscando si había posibilidad de comprarlos sin emisor y he visto el resto de críticas y me he sorprendido. No hemos tenido problemas con estos auriculares nunca y llevamos varios (con un emisor usamos dos auriculares). Como otro usuario comenzamos con el modelo anterior, y eran compatibles. Lo único que se me ocurre para los problemas de otros usuarios es que se los pusieran al revés o que no usaran pilas recargables (las alcalinas duran muy poco y se pierde calidad al poco tiempo). Por tener una experiencia tan distinta a otros usuarios, parece que o yo he tenido mucha suerte o ellos se han encontrado con una partida defectuosa.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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MARTA
25/09/2010
España
AURICULARES WIRE-LESS
COMPARADOS CON OTROS INALÁMBRICOS, SON CÓMODOS Y PRACTICOS POR SU PEQUEÑO TAMAÑO. NO OBSTANTE, LA RECEPCIÓN DE AUDIO ES MÁS LIMITADA.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Pilas no incluidas