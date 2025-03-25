Descontinuado
SHE1350BL/00
Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten la circulación del aire para lograr un sonido mejor con graves profundos.
El controlador de parlante de 14,8 mm es cómodo, compacto y ofrece un sonido claro y sin distorsiones. Su tamaño es ideal para que puedas disfrutar del sonido al máximo.
4.0
de 5
1
Resumen
Veroc
25/03/2025
Chile
Que vuelvan estos audífonos porfis
Son muy buenos , pero ya no están en chile 😞, ojalá y lo vuelvan a vender
Esta reseña se realizó para SHE1350BL Earbud headphones
Fecha de uso 2023-03-24
Esta reseña se realizó para SHE1350BL Earbud headphones
Fecha de uso 2023-03-24