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Auriculares

SHE1350/00

4.6
| (25) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Refuerzo de graves
Con rendimiento de graves mejorado, estos auriculares intrauditivos llevan la mejor música cómodamente a tus oídos.
Ver todos los beneficios

para mayor calidad de sonido

Refuerzo de graves

  • Abier. parte post. con control. 14,8 mm

  • Auricular

Rejillas de vent. Bass Beat p/ circulación de aire para un mejor sonido

Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten la circulación del aire para lograr un sonido mejor con graves profundos.

El controlador de parlante de 14,8 mm portátil te ofrece más comodidad

El controlador de parlante de 14,8 mm es cómodo, compacto y ofrece un sonido claro y sin distorsiones. Su tamaño es ideal para que puedas disfrutar del sonido al máximo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 5

25

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

06/01/2026

Chile

Chile

Buenos audífonos

Fueron los mejores audífonos que he tenido, en especial en relación calidad precio. Los usé hasta que dejaron de producirlos, los extraño mucho, vuelvan a hacerlos :(

Esta reseña se realizó para SHE1350 Auriculares

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23/10/2025

Chile

Chile

Que vuelvaaaan!

Por favor vuelvan a hacerlos! El único problema es que a mis gatos también les encantan y ahí mueren, normal. Los he echado sin querer a la lavadora con la ropa, y cuando me he dado cuenta, siguen funcionando de maravilla! Es lo mejor calidad precio! Se escuchan súper y duran muchísimo. Por favor que vuelvan, acaban de morir (por mi gato) los últimos que tenía :(

Ventajas

Calidad de sonido, duración del producto, calidad del producto

Contras

Muy delgaditos los cables, no es a prueba de gatos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE1350 Auriculares

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE1350 Auriculares

31/07/2025

Chile

Chile

Que vuelvaaaaan

Porfavooor vuelvan a venderlos 🥺🥺🥺 eran los mejores audífonos que he tenido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE1350 Auriculares

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE1350 Auriculares

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