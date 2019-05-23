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Descontinuado

Auriculares intrauditivos con micrófono

SHE1405BK/10

3.8
| (4) Opiniones
Canciones fuertes. Llamadas nítidas.
Cambiá de la lista de reproducción al podcast para realizar una llamada de inmediato. Los controladores acústicos de neodimio y la cancelación de ruido pasiva perfectamente ajustados te ofrecen un sonido nítido. Encontrá tu ajuste perfecto con las cubiertas de auriculares intercambiables que están disponibles en tres tamaños.
Ver todos los beneficios

Reproduce música y voz

Canciones fuertes. Llamadas nítidas.

Clear sound

Sumergite en un podcast. Dejate llevar por la música. Un tubo acústico ovalado y las cubiertas de goma intercambiables que vienen en tres tamaños crean un sello perfecto. Escuchá con comodidad y disfrutá de un aislamiento del ruido pasivo y adecuado.

Control remoto integrado. Cambiá fácilmente de la lista de reproducción a una llamada.

Contestá una llamada, pausá tu lista de reproducción. Todo esto sin tocar tu smartphone, gracias al control remoto integrado.

Longitud del cable: 1,2 m

Estos auriculares intrauditivos tienen un cable de 1.2 m. Un suave anclaje de goma entre los audífonos y los cables protege la conexión del cable y mantiene la salida del sonido.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 5

4

Opiniones

4
1

23/05/2019

Peru

Peru

Portátil y sonido impecable

De construcción duradera sobre todo el cable, hasta ahora no se quiebra, ya que constantemente lo enrollo, le doy uso diario para todo desde, conversaciones, conferencias, peliculas, musica, etc. El sonido nítido e impecable, la justa medida de agudos y graves. Por un precio tan bajo, vale la pena.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE1405WT Audífonos con micrófono

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE1405WT Audífonos con micrófono

16/04/2019

Peru

Peru

Los mejores audífonos que eh comprado

Muy bueno, estuve buscando mucho tiempo por audífonos de buena calidad y este me dejo sin palabras literalmente, buen tiempo de vida para con el producto pero no sé donde obtener más

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE1405BK Audífonos intrauditivos con micrófono

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Esta reseña se realizó para SHE1405BK Audífonos intrauditivos con micrófono

03/10/2018

Argentina

Argentina

Aparenta más de lo que es

El sonido es muy de "lata" y el material muy plástico, no creo que duren demasiado. Recomiendo poner unos pesos mas y llevar unos mejor

Esta reseña se realizó para SHE1405BKS Auriculares con micrófono

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