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Audífonos con micrófono

SHE1405WT/10

3.8

| (4) Opiniones

Graves dinámicos

Altavoces que ofrecen un sonido nítido y dinámico de graves. Micrófono integrado en el cable y botón de recepción para contestar llamadas.

Ver todos los beneficios

Reproduce música y voz

Graves dinámicos

Micrófono integrado y botón de llamadas

Micrófono integrado y botón de llamadas

Con el micrófono integrado y el botón de llamadas podés usar los auriculares Philips para escuchar música y hacer llamadas desde tu teléfono móvil. Hacé llamadas con manos libres y atendé o cortá con el control.

El ajuste perfecto sella el canal intrauditivo para bloquear los ruidos externos

Los controladores de altavoces ultra pequeños de estos audífonos Philips se adaptan cómodamente a los oídos y gracias a su perfecto ajuste bloquean los ruidos externos para ofrecerte una experiencia de sonido de gran intensidad.

Un cable de 1,2 m de longitud ideal para usar al aire libre

La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 5

4

Opiniones

4
1

23/05/2019

Peru

Peru

Portátil y sonido impecable

De construcción duradera sobre todo el cable, hasta ahora no se quiebra, ya que constantemente lo enrollo, le doy uso diario para todo desde, conversaciones, conferencias, peliculas, musica, etc. El sonido nítido e impecable, la justa medida de agudos y graves. Por un precio tan bajo, vale la pena.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE1405WT Audífonos con micrófono

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE1405WT Audífonos con micrófono

16/04/2019

Peru

Peru

Los mejores audífonos que eh comprado

Muy bueno, estuve buscando mucho tiempo por audífonos de buena calidad y este me dejo sin palabras literalmente, buen tiempo de vida para con el producto pero no sé donde obtener más

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE1405BK Audífonos intrauditivos con micrófono

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE1405BK Audífonos intrauditivos con micrófono

03/10/2018

Argentina

Argentina

Aparenta más de lo que es

El sonido es muy de "lata" y el material muy plástico, no creo que duren demasiado. Recomiendo poner unos pesos mas y llevar unos mejor

Esta reseña se realizó para SHE1405BKS Auriculares con micrófono

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