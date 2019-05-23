Descontinuado
SHE1405WT/10
Graves dinámicos
Altavoces que ofrecen un sonido nítido y dinámico de graves. Micrófono integrado en el cable y botón de recepción para contestar llamadas.
Con el micrófono integrado y el botón de llamadas podés usar los auriculares Philips para escuchar música y hacer llamadas desde tu teléfono móvil. Hacé llamadas con manos libres y atendé o cortá con el control.
Los controladores de altavoces ultra pequeños de estos audífonos Philips se adaptan cómodamente a los oídos y gracias a su perfecto ajuste bloquean los ruidos externos para ofrecerte una experiencia de sonido de gran intensidad.
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.
3.8
de 5
4
Opiniones
EduardodeMaria
23/05/2019
Peru
Portátil y sonido impecable
De construcción duradera sobre todo el cable, hasta ahora no se quiebra, ya que constantemente lo enrollo, le doy uso diario para todo desde, conversaciones, conferencias, peliculas, musica, etc. El sonido nítido e impecable, la justa medida de agudos y graves. Por un precio tan bajo, vale la pena.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE1405WT Audífonos con micrófono
Sí, recomiendo este producto
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r0dry16
16/04/2019
Peru
Los mejores audífonos que eh comprado
Muy bueno, estuve buscando mucho tiempo por audífonos de buena calidad y este me dejo sin palabras literalmente, buen tiempo de vida para con el producto pero no sé donde obtener más
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE1405BK Audífonos intrauditivos con micrófono
Sí, recomiendo este producto
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Anonim111
03/10/2018
Argentina
Aparenta más de lo que es
El sonido es muy de "lata" y el material muy plástico, no creo que duren demasiado. Recomiendo poner unos pesos mas y llevar unos mejor
Esta reseña se realizó para SHE1405BKS Auriculares con micrófono
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