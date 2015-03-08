Descontinuado
Sonido potente
Estos audífonos Philips SHL3000 te ofrecen un poderoso sonido grave. Diseñado junto con almohadillas giratorias suaves y acolchadas, conseguirás una experiencia de audición perfecta en cualquier parte.
Sistema de monitorización tipo DJ
Azul
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.
La acústica cerrada de estos audífonos Philips entregan una excelente aislación de ruido.
4.3
de 5
3
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
yeyodjj
08/03/2015
España
Increible!
Estos auriculares son increibles!, en relación calidad - precio son realmente incomparables con otros, los bajos se notan muy bien, y para la monitorización de pistas esta muy bien y para la sincronización y demás cumple su función, buenos cascos para el que sea DJ
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000BL Headband headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000BL Headband headphones
jokix
29/09/2013
Argentina
MUYYY BUEN AURICULAR
muybuen auricular con un audio increible y una claridad fantastica lo que si te estira el pelo que parece que te estuvieran sacando un organo ajajjaja nosabe jajaj nooo pero muyy bueno lo reomiendo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000BL Audífonos con banda sujetadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000BL Audífonos con banda sujetadora
ArturCody
18/08/2013
Argentina
Muy buenos!
Yo tengo estos y tienen una buena fidelidad y un sonido plano! ideal para edicion de sonido! solo un poquito molesto al quitarlos por que al tener el pelo largo me lo agarra con la vincha
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000BL Audífonos con banda sujetadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000BL Audífonos con banda sujetadora