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  • Graves dinámicos y potentes
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Descontinuado

Auriculares con micrófono

SHL3165BK/00

3.7
| (3) Opiniones
Graves dinámicos y potentes
Estos auriculares tipo DJ proporcionan un sonido y unos graves potentes. Gracias al diseño con suaves auriculares acolchados giratorios, disfrutarás de una experiencia de audición perfecta en cualquier lugar.
Ver todos los beneficios

Auriculares con sistema de monitorización tipo DJ

Graves dinámicos y potentes

  • cerrados con controladores de 32 mm

  • Supraurales

Cable de 1,2 m para disfrutar de la música con libertad en cualquier parte

Cable de 1,2 m para disfrutar de la música con libertad en cualquier parte

Altavoces de 32 mm para proporcionar potencia y un sonido dinámico

Altavoces de 32 mm para proporcionar potencia y un sonido dinámico

Los altavoces de 32 mm de alta potencia ofrecen un sonido claro, detallado y natural.

Los audífonos y la banda sujetadora adaptables se ajustan automáticamente a la cabeza

Los audífonos y la banda sujetadora adaptables se ajustan automáticamente a la cabeza

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 5

3

Opiniones

4
2
1

18/07/2020

Argentina

Argentina

Buen producto promételo que es

Lindo diseño y color. Buen sonido, aunque le faltaría ser más hermético para sonidos exteriores. Se pega haciendo que sea más fácil su transporte. Lea diadema tiene varios ajustes. Cable duradero a los tirones.

Ventajas

Compacto y duradero

Contras

Falta control de volumen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3165PP Auriculares con micrófono

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3165PP Auriculares con micrófono

27/01/2016

Chile

Chile

más o menos

debería cumplir con la cancelación de ruido y aumentar los dichosos bajos que especifica en la caja

Esta reseña se realizó para SHL3165BK Auriculares con micrófono

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30/01/2017

Argentina

Argentina

La relación precio calidad no es buena

El sonido es limpio, la calidad de los materiales bien, el cable se ve algo sensible, y el máximo de volúmen no es muy bueno

Esta reseña se realizó para SHL3165BK Auriculares con micrófono

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