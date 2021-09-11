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Descontinuado

Audífonos

SHL5000/00

5
| (7) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Por amor a la música
Estos audífonos están diseñados para que disfrutes de la música vayas donde vayas. Las suaves almohadillas te permiten escuchar tus canciones favoritas por más tiempo y el excelente sonido te ofrece una experiencia increíble.
Ver todos los beneficios

Vayas donde vayas

Por amor a la música

  • cerrados atrás, controladores de 32 mm

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

  • Diseño plegable

Almohadillas suaves para que escuches música sin interrupciones

Almohadillas de cuero suave para que puedas escuchar tus canciones preferidas.

Soporte de sujeción liviano para más comodidad y mayor duración del producto

Soporte de sujeción fabricado con materiales livianos

El diseño plegable de los auriculares te permite guardarlos y transportarlos fácilmente

El diseño plegable de los auriculares te permite guardarlos y transportarlos fácilmente

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

7

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

11/09/2021

Chile

Chile

Los mejores audífonos que he tenido

Muy buenos graves, agudos y medios, sonido muy equilibrado :D cabe recalcar, que he tenido 2 veces estos increíbles audífonos ;)

Ventajas

Todo :3

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL5000 Audífonos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL5000 Audífonos

07/11/2017

Peru

Peru

Super buenos y buen sonido de bajos

Super buenos y buen sonido de bajos, lo compre ayer de oferta en tay loy y excelente, la verdad siempre philips tiene muy buenos productos, tengo muchas cosas de ellos y todo ok.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL5000 Audífonos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL5000 Audífonos

12/08/2020

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Buena calidad de materiales, excelente diseño

Los materiales son de buena calidad, y el diseño es excelente porque puede plegarse horizontalmente ocupando menor espacio como para guardarlo en una mochila por ejemplo.

Ventajas

Diseño, calidad de los materiales

Contras

Falta metal

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL5000 Audífonos

Sí, recomiendo este producto

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