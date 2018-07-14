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Descontinuado

Auric. de TV p/ interiores con cable

SHP1800/00

4.6

| (5) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Ultralivianos con más de 6 m de cable de televisión

Auriculares livianos para uso prolongado, con una extensión de cable de 6 m que te ofrece más libertad de movimiento para que puedas elegir dónde sentarte. Además, las rejillas de ventilación Bass Beat optimizan el sonido con graves más profundos.

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Auriculares para televisión

Ultralivianos con más de 6 m de cable de televisión

  • Supraurales

  • Plateado

Rejillas de vent. Bass Beat p/ circulación de aire para un mejor sonido

Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten la circulación del aire para lograr un sonido mejor con graves profundos.

Soporte de sujeción liviano para más comodidad y mayor duración del producto

Soporte de sujeción fabricado con materiales livianos

Mayor comodidad para un uso más prolongado

Estos auriculares están diseñados anatómicamente para mayor comodidad por más tiempo.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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4.6

de 5

5

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

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14/07/2018

Chile

Chile

Producto de fácil utilización

Habiendo probado otros audifonos no han sido de facil uso para personas de tercera edad. Tengo dos personas que lo utilizan . Su medida que es de cable largo 6 metros y el poder conectarlo fácilmente y además poder usarlos con audifonos para sordera es muy cómodo. Lo he buscado y no lo encontré. Estamos en un pais de tercera edad y no podemos olvidarnos. Gracias de antemano.

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Esta reseña se realizó para SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable

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14/07/2018

Chile

Chile

Es excelente

Tengo dos personas de tercera edad que ocupan este producto , para ellos es bastante cómodo, por varias razones es liviano , lo pueden conectar sin problemas entre televisores , como usan audífonos para sordera es muy práctico este producto , debieran ver posibilidad de no terminar la continuidad del producto , todos estaríamos agradecidos .

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16/06/2018

España

España

Ligeros, perfectos para ver tv en la cama

Otros modelos son grandes, estos son ligeros, son dificiles de encontrar. Hay otra marca que tambien los hace. Los uso en la cama y en el salon para no molestar. Le pongo almoadillas finas que compro baratas en aliexpres para no desgastar las que trae.

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