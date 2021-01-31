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Descontinuado

Auriculares estéreo

SHP1900/00

4

| (30) Opiniones | 93% ha recomendado este producto

Livianos y cómodos

Auriculares grandes con diseño liviano para más comodidad

Ver todos los beneficios

Para música, PC y TV

Livianos y cómodos

  • Controlad. 40 mm/cerr. en parte post.

  • Supraurales

  • Soporte de sujeción liviano

Cómodas almohadillas con mejor respuesta de graves

El formato especial y los excelentes materiales de las almohadillas de estos audífonos Philips, te garantizan una perfecta adaptación y más comodidad. Previenen la pérdida de sonido y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas están diseñadas para acoplarse perfectamente a la zona de la oreja.

Soporte de sujeción liviano para más comodidad y mayor duración del producto

Soporte de sujeción fabricado con materiales livianos

El cable de 2 m te permite guardar el reproductor en el bolso

La longitud del cable es ideal para una mayor libertad de movimientos y te permite decidir dónde guardar tu aparato de audio.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

30

Opiniones

93%

ha recomendado este producto

1

31/01/2021

Chile

Chile

Audífonos óptimos

He usado estos audífonos desde el 2014 y hasta el día de hoy funcionan a la perfección. La calidad de audio es bastante buena para lo que necesito y sin duda su durabilidad hace que sea un producto recomendable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP1900 Auriculares estéreo

Fecha de uso 2019-01-31

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP1900 Auriculares estéreo

Fecha de uso 2019-01-31

11/07/2019

Chile

Chile

espectaculares

mira los probe en un ciber internet y son fabulosos, buen sonido, te cabe la oreja dentro del auricular esto te aisla de ruidos externos, largo de cable perfecto permite movilidad. negativo jack recto eso es verdad. pero son fantasticos y comodos. dicen que tienen poca fuerza volumen pero al ser cerrados no es necesario tanto. cuando los pille me comprare unos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP1900 Auriculares estéreo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP1900 Auriculares estéreo

04/01/2019

Chile

Chile

Audio muy claro

Son geniales y tiene un adio muy claro y no molesto, agudos y graves muy buenos, en comparación de precio y calidad.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP1900 Auriculares estéreo

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