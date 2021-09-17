Descontinuado
Control de volumen en el cable
Supraurales
Los auriculares "full-size" no solo cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, sino que además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.
El formato especial y los excelentes materiales de las almohadillas de estos audífonos Philips, te garantizan una perfecta adaptación y más comodidad. Previenen la pérdida de sonido y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas están diseñadas para acoplarse perfectamente a la zona de la oreja.
Cable extra largo de 6 m para conectar los auriculares al televisor o a cualquier equipo de audio.
3.5
de 5
10
Opiniones
80%
ha recomendado este producto
TXESMI
17/09/2021
España
RECOMENDABLE
Muy buena relación calidad precio. Muy buen sonido.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV
Sí, recomiendo este producto
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Javier100
26/07/2019
España
Muy buna calidad de sonido lo utilizo para tv y pc y fenomenal
Muy buenos auriculares con la mejor calidad de sonido muy asequible se compatibiliza con muchos dispositivos.
Sí, recomiendo este producto
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ghalder
13/08/2015
Chile
Audio
son muy cómodos, el único inconveniente de estos, es que se escuchan bastante despacio... lo demás todo OK
Sí, recomiendo este producto
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