Descontinuado
Música de TV en casa
Más comodidad por más tiempo
Control de volumen en el cable
3.5
de 5
10
Opiniones
80%
ha recomendado este producto
TXESMI
17/09/2021
España
RECOMENDABLE
Muy buena relación calidad precio. Muy buen sonido.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV
Sí, recomiendo este producto
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Javier100
26/07/2019
España
Muy buna calidad de sonido lo utilizo para tv y pc y fenomenal
Muy buenos auriculares con la mejor calidad de sonido muy asequible se compatibiliza con muchos dispositivos.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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ghalder
13/08/2015
Chile
Audio
son muy cómodos, el único inconveniente de estos, es que se escuchan bastante despacio... lo demás todo OK
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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