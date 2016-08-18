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Descontinuado

ActionFitAudífonos deportivos intrauditivos

SHQ1000/10

1

| (1) Resumen

Ideal para hacer deportes

Estos auriculares fueron diseñados para los deportistas y te ofrecen materiales resistentes al agua y agentes antibacteriales que eliminan los gérmenes nocivos.

Ver todos los beneficios

Ajuste regulable

Ideal para hacer deportes

  • ActionFit

  • Naranja y blanco

Antisudor

Antisudor

Diseñados con un revestimiento resistente al agua que protege los audífonos de los daños que produce el sudor

Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior

La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.

Controla tu programa de entrenamiento mediante la aplicación gratuita ActionFit

Controla tu programa de entrenamiento mediante la aplicación gratuita ActionFit

Controla tu entrenamiento con esta aplicación inteligente, sencilla y gratuita creada por Philips solo para ti. La aplicación ActionFit te permite crear ejercicios personalizados que incluyen metas de tiempo, distancia y calorías, incluso puedes asignar tu música favorita para cada objetivo. Una vez que termines tus ejercicios, utiliza la aplicación para compartir los resultados con tus amigos en Twitter y Facebook. Necesitarás GPS para tus metas de distancia y calorías, ¡así que descárgalo gratis desde App Store y listo!

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

1.0

de 5

1

Resumen

5
4
3
2

18/08/2016

Colombia

Colombia

Mala calidad

Dos veces compré estos audífonos por internet. Ambos se quebraron por la parte gris. Inclusive sacándolos de la caja

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1000 Audífonos deportivos intrauditivos

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1000 Audífonos deportivos intrauditivos

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