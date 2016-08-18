Descontinuado
SHQ1000/10
Ideal para hacer deportes
Estos auriculares fueron diseñados para los deportistas y te ofrecen materiales resistentes al agua y agentes antibacteriales que eliminan los gérmenes nocivos.
ActionFit
Naranja y blanco
Diseñados con un revestimiento resistente al agua que protege los audífonos de los daños que produce el sudor
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.
Controla tu entrenamiento con esta aplicación inteligente, sencilla y gratuita creada por Philips solo para ti. La aplicación ActionFit te permite crear ejercicios personalizados que incluyen metas de tiempo, distancia y calorías, incluso puedes asignar tu música favorita para cada objetivo. Una vez que termines tus ejercicios, utiliza la aplicación para compartir los resultados con tus amigos en Twitter y Facebook. Necesitarás GPS para tus metas de distancia y calorías, ¡así que descárgalo gratis desde App Store y listo!
1.0
de 5
1
Resumen
sergio
18/08/2016
Colombia
Mala calidad
Dos veces compré estos audífonos por internet. Ambos se quebraron por la parte gris. Inclusive sacándolos de la caja
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1000 Audífonos deportivos intrauditivos
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1000 Audífonos deportivos intrauditivos