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ActionFitAudífonos deportivos

SHQ1250TBK/00

Ponlos a prueba

Los resistentes audífonos SHQ1250 ultraligeros son tus compañeros de entrenamiento perfectos para el gimnasio o para correr. Además, garantizan unos graves potentes y un ajuste cómodo.

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Resistentes al sudor

Ponlos a prueba

  • Controladores de 13.6 mm/semicerrados

  • Soporte para las orejas

Soporte para la oreja para mayor estabilidad y comodidad

El soporte para la oreja garantiza estabilidad y un ajuste cómodo.

El diseño acústico abierto te permite estar atento a tus alrededores

Estos audífonos ActionFit no bloquean el sonido, por lo que puedes seguir atento a tu entorno y estar seguro, especialmente cuando te ejercitas al aire libre. La plataforma acústica abierta proporciona un sonido de calidad sin cubrir el mundo a tu alrededor.

Controladores de 13,6 mm que entregan un sonido potente

Los potentes controladores de 13.6 mm ofrecen música con enorme potencia, con graves profundos y dinámicos para que mantengas la motivación y no pares. Los controladores de máxima calidad garantizan una experiencia de sonido vívida, para que mantengas el ritmo de cualquier entrenamiento.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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