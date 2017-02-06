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Descontinuado

Audífonos deportivos

SHQ1300PK/00

4

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Disponible en

Amarillo lima y blanco
Amarillo lima y blanco
Naranja
Naranja
Rosa
Rosa

Disfruta la libertad. Que nada te detenga.

Consigue un nuevo récord personal con los audífonos ultralivianos Actionfit SHQ1300. A prueba de agua y sudor, estos resistentes audífonos garantizan graves potentes y un ajuste óptimo, gracias a los conductores de alto rendimiento y un seguro de estabilidad en forma de C.

Ver todos los beneficios

Ajuste seguro y ultraliviano

Disfruta la libertad. Que nada te detenga.

  • abiertos post. con contr. de 8,6 mm

  • Audífono

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

Su diseño ultraliviano de 5,7 g ofrece máxima comodidad*

Su diseño ultraliviano de 5,7 g ofrece máxima comodidad*

Con solo 5,7g de peso, estos audífonos deportivos ActionFit son tan livianos y cómodos que incluso olvidarás que los llevas puestos. Son ideales para acompañarte hasta los últimos metros.

Clip para cables incluido para ejercicio sin enredos

Clip para cables incluido para ejercicio sin enredos

Los auriculares ActionFit incluyen un clip para cables que mantiene el cable fuera del camino mientras te exiges más.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

06/02/2017

Chile

Chile

Ideal para la bicicleta

He estado buscándolos porque perdí los que tenía y no he podido dar con ellos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ1300OR Audífonos deportivos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ1300OR Audífonos deportivos

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  1. Certificaciones IPX4 e IPX7 para audífonos e IPX2 para auricular.