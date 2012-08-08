Descontinuado
SHQ3000/10
Ideal para hacer deportes
Estos auriculares fueron diseñados especialmente para los deportistas. Están fabricados con materiales resistentes al agua y agentes antibacteriales que eliminan los gérmenes nocivos.
ActionFit
Naranja y gris
Diseñados con un revestimiento resistente al agua que protege los audífonos de los daños que produce el sudor
El aislamiento de ruido te permite disfrutar más de tu música con un sonido más bajo en comparación con los audífonos convencionales. Su diseño en ángulo anatómico, se ajusta al canal del oído humano y crea un sellado perfecto para eliminar el ruido del ambiente y obtener un sonido excelente. Disfruta de una música increíblemente detallada y sin interferencias, aún con el volumen bajo. Las cubiertas para audífonos ofrecen un ajuste perfecto en tres tamaños.
Las almohadillas de silicona ultra suaves de 3 tamaños de estos audífonos Philips se adaptan cómodamente a los oídos sin añadirles presión, además de bloquear el ruido no deseado.
3.3
de 5
4
Opiniones
vnauj
08/08/2012
España
Van perfectos
Se agarran perfectamente y el hecho que aguante el sudor el ideal.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3000 Auriculares deport., gancho para oreja
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3000 Auriculares deport., gancho para oreja
Tuliopa
10/12/2012
España
Buenos para correr
Para mi tienen un buen sonido, una vez que te los pones correctamente proporcionan buena calidad de audio y te aislan del sonido exterior. Muy durables. El único inconveniente es que a veces mientras corres y tienes tu ipod en silencio, puedes escuchar como brinca el cable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3000 Auriculares deport., gancho para oreja
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3000 Auriculares deport., gancho para oreja
ferminlo
24/05/2012
España
se ajusta mal a la oreja; se sale corriendo
el auricular se ajusta mal a la oreja; se sale al estar corriendo
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3000 Auriculares deport., gancho para oreja
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3000 Auriculares deport., gancho para oreja