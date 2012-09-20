Descontinuado
Ideal para hacer deportes
Estos auriculares fueron diseñados especialmente para los deportistas. Están fabricados con materiales resistentes al agua y agentes antibacteriales que eliminan los gérmenes nocivos.
ActionFit
Naranja y gris
Diseñados con un revestimiento resistente al agua que protege los audífonos de los daños que produce el sudor
Banda para el cuello liviana y flexible especialmente diseñada para hacer deportes y ofrecerte un ajuste perfecto
El sonido preciso mejora tu experiencia deportiva y te da más energía para hacer ejercicios
4.0
de 5
4
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
tj156
20/09/2012
España
Sonido espectacular
Probe auriculares de otras marcas, varios modelos, hast cuatro a la vez he llegado a tener. Estos son los unicos que ajustan a la perfeccion, no se mueven y ademas tienen unos graves alucinantes. El aislamiento del sonido externo es muy bueno.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello
Gonza26
15/09/2013
Argentina
COMODIDAD
Lo uso para correr 4 veces por semana y son muy estables y comodos, no se te estan cayendo a cada rato y el sonido se mantiene.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos con cinta para el cuello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos con cinta para el cuello
marmendieta
25/08/2013
Argentina
Muy buenos auriculares.
Diseño innovador y cómodo. Sonido muy bueno. Ideales para deportistas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos con cinta para el cuello
Sí, recomiendo este producto
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