Descontinuado
Excelente sonido
Somos perfectos para escuchar música, voz y pistas de sonido. Simplemente conectanos a tu laptop y daremos vida a tu música y sonidos para que disfrutes de una experiencia de sonido excepcional. Con un cómodo manejo de cables para que tengas tu escritorio bien ordenado.
Alimentación por USB
Entrada de audio
Este sistema de parlantes para PC ofrece buena calidad de sonido con graves optimizados.
Con la cómoda tecnología Plug and Play podés conectar el cable USB directamente en cualquier puerto USB de la notebook y la computadora lo reconoce como un dispositivo USB extraíble.
Con solo una sencilla conexión podés disfrutar de toda tu música en dispositivos portátiles y computadoras. Solo conectá tu dispositivo en el puerto de ENTRADA DE AUDIO (3,5 mm) en tu equipo Philips. En las computadoras, la conexión se realiza generalmente en la entrada de audífonos. Una vez conectado podrás disfrutar de toda tu colección musical, directamente en un conjunto superior de parlantes. Philips simplemente entrega el mejor sonido.
4.2
de 5
5
Opiniones
80%
ha recomendado este producto
Jonsaso
19/12/2013
España
¿ Que haria yo sin mis altavoces philips? Son perfectos.
Me encantan estos altavoces fáciles de usar,calidad de sonido perfecta,volumen regulable bastante fuerte y sobre todo y lo que mas me gusta su diseño y la novedad de los cables que se lían muchísimo menos sin tener que conectar a la corriente te los puedes llevar a cualquier sitio con su cable de alimentación USB ,con baterías externas que vende esta misma marca o conectandolo directamente al pc o otros aparatos con puerto USB 100% RECOMENDABLES
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SPA20 Altavoces USB para ordenador portátil
Sí, recomiendo este producto
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Ayane
10/12/2013
España
Muy buenos
Sonido perfecto y fácil instalación, recomendables 100%
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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josetrnd
09/12/2013
España
Sonido envolvente, diseño y calidad
Estoy encantado con estos altavoces, apenas distorsionan, son cómodos de instalar y el diseño es moderno y funcional.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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