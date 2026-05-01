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Serie 5000Vaporizador de mano

STH5020/20

El futuro de la moda: el vapor se une al estilo
Ya eligió su vestimenta, pero no tiene tiempo de planchar. No se preocupe, ¡nosotros le ayudamos! Olvídese de las planchas anticuadas y obtenga el vaporizador portátil serie 5000 de Philips. Está listo en 35 segundos y es un placer usarlo. ¡No provoca quemaduras y ofrece el último toque de moda!
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Mejore su armario con Philips

El futuro de la moda: el vapor se une al estilo

  • Ideal para prendas delicadas y pliegues

  • Diseño elegante sencillo: fácil de usar

  • Para viajes, cómodo y fácil de guardar

Diseño elegante con cabezal ajustable: fácil de usar y guardar

Diseño elegante con cabezal ajustable: fácil de usar y guardar

El vaporizador portátil serie 5000 Philips está listo para vaporizar cuando lo desee. Solo tiene que ajustar el cabezal para vaporizar la ropa en una percha o en una superficie plana y empezar a vaporizar. Gracias al cabezal inclinable ajustable, es fácil de llevar durante un viaje y se puede guardar en casa de forma rápida y fácil.

Plug & Play: listo en pocos segundos, sin necesidad de una tabla de planchar

Plug & Play: listo en pocos segundos, sin necesidad de una tabla de planchar

El vaporizador portátil serie 5000 Philips es muy fácil de usar y se calienta en solo 35 segundos. Olvídese de armar la antigua y tosca tabla de planchar, ahora ya no la necesita. Solo tiene que vaporizar y eliminar las arrugas de la ropa en perchas o sobre una superficie plana. ¡Y listo!

Ajustes Eco y Max: elija el que mejor se adapte a su atuendo

Ajustes Eco y Max: elija el que mejor se adapte a su atuendo

El vaporizador portátil serie 5000 Philips le permitirá deshacerse de las molestas arrugas en cualquier prenda de su armario que se pueda planchar. El ajuste Eco predeterminado es ideal para ahorrar energía. El ajuste Max, con una mayor velocidad de vaporización, es ideal para las arrugas más difíciles y las telas como el algodón.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. Probado con cepas experimentales de bacterias/levaduras: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^ Pobado con especies de ácaros: Dermatophagoides farinae (ácaros adultos macho y hembra y ninfas)

  2. La potencia nominal de 1400 W se basa en que el artefacto está conectado a una fuente de alimentación de 240 V. La potencia real puede variar en función del voltaje.