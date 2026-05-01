STH5020/20
Ideal para prendas delicadas y pliegues
Diseño elegante sencillo: fácil de usar
Para viajes, cómodo y fácil de guardar
El vaporizador portátil serie 5000 Philips está listo para vaporizar cuando lo desee. Solo tiene que ajustar el cabezal para vaporizar la ropa en una percha o en una superficie plana y empezar a vaporizar. Gracias al cabezal inclinable ajustable, es fácil de llevar durante un viaje y se puede guardar en casa de forma rápida y fácil.
El vaporizador portátil serie 5000 Philips es muy fácil de usar y se calienta en solo 35 segundos. Olvídese de armar la antigua y tosca tabla de planchar, ahora ya no la necesita. Solo tiene que vaporizar y eliminar las arrugas de la ropa en perchas o sobre una superficie plana. ¡Y listo!
El vaporizador portátil serie 5000 Philips le permitirá deshacerse de las molestas arrugas en cualquier prenda de su armario que se pueda planchar. El ajuste Eco predeterminado es ideal para ahorrar energía. El ajuste Max, con una mayor velocidad de vaporización, es ideal para las arrugas más difíciles y las telas como el algodón.
Opiniones
Probado con cepas experimentales de bacterias/levaduras: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^ Pobado con especies de ácaros: Dermatophagoides farinae (ácaros adultos macho y hembra y ninfas)
La potencia nominal de 1400 W se basa en que el artefacto está conectado a una fuente de alimentación de 240 V. La potencia real puede variar en función del voltaje.