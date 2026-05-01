Descontinuado
SVC1117C/10
Limpiador para pantallas aromatizado
Usa este líquido de limpieza seguro y eficaz con el paño de microfibra especial para remover la tierra, el polvo y las huellas dactilares de la pantalla de tus dispositivos portátiles. Además, su fórmula antiestática ayuda a repeler el polvo.
Tablet/smartphone
Disfruta de una pantalla sin marcas con este gel de limpieza antirayas, especialmente formulado para no dejar residuos en la pantalla.
Este paño de microfibra reutilizable puede lavarse suavemente con agua y jabón y luego secarse. Para utilizarlo una y otra vez.
La formula antiestática del líquido de limpieza ayuda a repeler el polvo y la suciedad de la superficie de la pantalla.