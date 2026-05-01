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CareLimpiador de pantallas

SVC1117C/10

Limpiador para pantallas aromatizado

Usa este líquido de limpieza seguro y eficaz con el paño de microfibra especial para remover la tierra, el polvo y las huellas dactilares de la pantalla de tus dispositivos portátiles. Además, su fórmula antiestática ayuda a repeler el polvo.

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Con sabor a manzanilla

Limpiador para pantallas aromatizado

  • Tablet/smartphone

Líquido de limpieza que no deja manchas

Disfruta de una pantalla sin marcas con este gel de limpieza antirayas, especialmente formulado para no dejar residuos en la pantalla.

Paño de microfibra lavable, reutilizable y sin pelusa

Este paño de microfibra reutilizable puede lavarse suavemente con agua y jabón y luego secarse. Para utilizarlo una y otra vez.

Fórmula antiestática que repele el polvo

La formula antiestática del líquido de limpieza ayuda a repeler el polvo y la suciedad de la superficie de la pantalla.

Especificaciones técnicas

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