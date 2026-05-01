Descontinuado
SVC1117L/10
Limpiador para pantallas aromatizado
Usa este líquido de limpieza seguro y eficaz con el paño de microfibra especial para remover la tierra, el polvo y las huellas dactilares de la pantalla de tus dispositivos portátiles. Además, su fórmula antiestática ayuda a repeler el polvo.
Tablet/smartphone
Esta fórmula antigoteo segura puede rociarse fácilmente sobre la pantalla y luego limpiarse. Es completamente antigotas para que tu equipo esté siempre seco y seguro.
Disfruta de una pantalla sin marcas con este gel de limpieza antirayas, especialmente formulado para no dejar residuos en la pantalla.
Limpia de forma minuciosa y segura la pantalla con este paño de microfibra sin pelusa, diseñado para eliminar el polvo, la suciedad y las huellas sin dejar rastro.