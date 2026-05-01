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CareLimpiador de pantallas

SVC1117M/10

Limpiador para pantallas aromatizado

Usa este líquido de limpieza seguro y eficaz con el paño de microfibra especial para remover la tierra, el polvo y las huellas dactilares de la pantalla de tus dispositivos portátiles. Además, su fórmula antiestática ayuda a repeler el polvo.

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Con sabor a menta

Limpiador para pantallas aromatizado

  • Tablet/smartphone

Fórmula antigoteo segura

Esta fórmula antigoteo segura puede rociarse fácilmente sobre la pantalla y luego limpiarse. Es completamente antigotas para que tu equipo esté siempre seco y seguro.

Líquido de limpieza que no deja manchas

Disfruta de una pantalla sin marcas con este gel de limpieza antirayas, especialmente formulado para no dejar residuos en la pantalla.

El paño de microfibra sin pelusa limpia de forma minuciosa y segura

Limpia de forma minuciosa y segura la pantalla con este paño de microfibra sin pelusa, diseñado para eliminar el polvo, la suciedad y las huellas sin dejar rastro.

Especificaciones técnicas

Manuales y documentación

Folleto comercial localizado

  • PDF archivo, 339.9 kB
  • 25 March 2024

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