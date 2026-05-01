Descontinuado
SVC1117R/10
Limpiador para pantallas aromatizado
Usa este líquido de limpieza seguro y eficaz con el paño de microfibra especial para remover la tierra, el polvo y las huellas dactilares de la pantalla de tus dispositivos portátiles. Además, su fórmula antiestática ayuda a repeler el polvo.
Tablet/smartphone
Disfruta de una pantalla sin marcas con este gel de limpieza antirayas, especialmente formulado para no dejar residuos en la pantalla.
La formula antiestática del líquido de limpieza ayuda a repeler el polvo y la suciedad de la superficie de la pantalla.
La fórmula ecológica de este líquido te permite limpiar las pantallas de forma eficaz y segura sin dañar el medio ambiente.