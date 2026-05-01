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        CareLimpiador de pantallas

        SVC1117R/10

        Limpiador para pantallas aromatizado

        Usa este líquido de limpieza seguro y eficaz con el paño de microfibra especial para remover la tierra, el polvo y las huellas dactilares de la pantalla de tus dispositivos portátiles. Además, su fórmula antiestática ayuda a repeler el polvo.

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        Con sabor a rosa

        Limpiador para pantallas aromatizado

        • Tablet/smartphone

        Líquido de limpieza que no deja manchas

        Disfruta de una pantalla sin marcas con este gel de limpieza antirayas, especialmente formulado para no dejar residuos en la pantalla.

        Fórmula antiestática que repele el polvo

        La formula antiestática del líquido de limpieza ayuda a repeler el polvo y la suciedad de la superficie de la pantalla.

        Fórmula ecológica segura y eficaz

        La fórmula ecológica de este líquido te permite limpiar las pantallas de forma eficaz y segura sin dañar el medio ambiente.

        Especificaciones técnicas

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