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Cable de audio

SWA4122/59

Garantiza una conexión confiable

Con este cable obtendrás una conexión de audio confiable entre los componentes. Cubierta de aluminio con trenzado de nailon

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con este cable de audio estéreo

Garantiza una conexión confiable

  • 1 RCA a 1 RCA

  • 2 m

  • Cable trenzado negro

Sujeción ergonómica antideslizante que facilita el uso

La sujeción antideslizante y ergonómica facilita la conexión de los componentes.

Conector moldeado para conexiones seguras

Los conectores moldeados garantizan conexiones seguras entre los componentes y ofrecen una mayor duración.

Funda de PVC flexible

La funda de PVC flexible protege el delicado núcleo del cable. Además, ofrece mayor duración y facilita la instalación.

Especificaciones técnicas

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