Disfruta de una televisión de alta definición superior

Experimenta una televisión de alta definición excepcional. El cable HDMI™ de alta velocidad ofrece el mejor rendimiento de audio y video digital posible con resoluciones de hasta 4 x 1080p+ Conector con cubierta de aluminio resistente a rayones, desgaste y abrasión, y cable con trenzado de nailon