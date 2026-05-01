Descontinuado
SWV5613G/00
Cable HDMI con certificación Premium
El cable HDMI con certificación Premium ofrece resolución ultra HD 4K a 60 fps. La conexión HDMI de alta velocidad admite un sistema de audio completo de 32 canales con una frecuencia de muestreo de hasta 1536 KHz.
4K 60 Hz
18 Gbps
1,5 m
Experiencia superior de visualización y juegos con imágenes de un máximo de 60 cuadros por segundo.
Uso de materiales de calidad: cable de cobre puro de 30 AWG para garantizar la mejor conexión con una pérdida mínima de datos.
Admite todos los formatos de video 3D para una verdadera experiencia 3D en aplicaciones de juego y sistemas de Home Theater.
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