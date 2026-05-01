Descontinuado
SWV6135G/59
El hub USB-C se expande a 5 puertos mini
USB-C se expande a 5 puertos: HDMI, 2 puertos USB-C PD y 2 puertos USB-A.
5 salidas
HDMI
Puerto USB
PD USB tipo C
HDMI es una conexión digital directa que puede transmitir video de alta definición y audio multicanal digital. Como no convierte la información al formato analógico, ofrece una calidad de imagen y sonido excelente y sin ruidos. HDMI es totalmente compatible con DVI.
Varios puertos USB-C y USB-A te permiten ampliar tu MacBook/MacBook Pro u otro dispositivo con USB-C para conectar todos los dispositivos USB que necesites mientras se carga a través de un cargador USB-C.
Admite una resolución HDMI 4K de alta velocidad a 30 fps.
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