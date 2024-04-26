Descontinuado
TAE1205BK/00
Diseño cerrado atrás con control. 8 mm
Ajuste anatómico
Resis. al sudor/salpicaduras (IPX4)
Excelente aislamiento pasivo del ruido
Gracias a la certificación IPX4, estos auriculares realmente inalámbricos son resistentes a las salpicaduras desde cualquier dirección. También resisten la transpiración, así que no tenés de qué preocuparte si te quedás atrapado bajo la lluvia.
Las puntas flexibles de ala se ajustan debajo del borde de la oreja, lo que permite un ajuste seguro y un mejor aislamiento pasivo del ruido. Un tubo acústico ovalado y las cubiertas intercambiables de los auriculares te ofrecen un cómodo ajuste intrauditivo. El cable plano de los auriculares se coloca cómodamente detrás del cuello, sin importar si los auriculares están dentro o fuera de las orejas.
Este dispositivo tiene auriculares magnéticos que permanecen unidos y un cable plano para auriculares que no se enreda. Cuando los sacás de un bolso o bolsillo, no tendrás que desatar nudos antes de poder sintonizar tu lista de reproducción.
1.0
de 5
1
Resumen
Jose Juan
26/04/2024
España
Se te caen a la primera
Hace más de 15 años que uso auriculares bluetooth de este tipo, pero de otras marcas. Hasta ahora son lo peor con diferencia que me he puesto en las orejas. Se caen solo con parpadear,y son molestos porque te los tienes que clavar hasta el tímpano para que eso no ocurra durante un par de minutos. Me arrepiento de haberlos comprado. Para conectados vía bluetooth, ni modo sin un tutorial de YouTube. Bfffgg.
Ventajas
De momento, nada
Contras
De momento todo.
Esta reseña se realizó para TAE1205BK Auriculares inalámbricos intrauditivos con micro
Esta reseña se realizó para TAE1205BK Auriculares inalámbricos intrauditivos con micro