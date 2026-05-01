Descontinuado
TAKH101BL/00
¡Vamos!
Dejalos que vean, escuchen o jueguen con los auriculares supraurales que no dañarán sus oídos. Estos coloridos auriculares son cómodos y el volumen tiene un límite de 85 dB. Los chicos pueden disfrutar de ver televisión o de sus canciones favoritas con seguridad.
cerrados con controladores de 32 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.
Especialmente diseñados para proteger los oídos de los chicos, estos auriculares tienen controladores acústicos de 32 mm que se limitan a 85 dB. Vas a poder relajarte y saber que los chicos están disfrutando de su música, videos y juegos con seguridad.
Estos auriculares con cable supraurales para chicos se pueden plegar hacia adentro y se crea un bloque compacto. Perfecto para cuando querés guardarlos en un bolsillo o en la mochila.
Opiniones