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Descontinuado

Auriculares inalámbricos

TAKH402PK/00

4.5

| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Brillan como una estrella

Preparalos para la diversión con los modernos auriculares supraurales que se iluminan. Estos resistentes auriculares inalámbricos tienen un límite de volumen de 85 dB. El panel LED en la almohadilla permite que los chicos le den un poco de brillo a su estilo con coloridas luces.

Ver todos los beneficios

Brillan como una estrella

  • cerrados con controladores de 32 mm

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

20 horas de reproducción. Sin cables, sin enredos

Para los viajes o para una semana en la que puedan ver televisión, a los chicos les van a encantar estos auriculares supraurales inalámbricos. Pueden disfrutar de 20 horas de reproducción con una sola carga: suficientes para entretenerlos durante unos días o más.

Controladores acústicos de 32 mm. Sonido nítido

Especialmente diseñados para proteger los oídos de los chicos, estos auriculares tienen controladores acústicos de 32 mm que se limitan a 85 dB. Vas a poder relajarte y saber que los chicos están disfrutando de su música, videos y juegos con seguridad.

Almohadillas y soportes de sujeción cómodos para las orejas. Ideal para las orejas de los chicos

Las almohadillas suaves y el soporte de sujeción acolchonado les permite a los chicos estar cómodos mientras escuchan música o mientras miran a sus youtubers favoritos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

08/04/2020

España

España

regalazo

mi sobrino está encantado con el regalo que le he hecho. no puede parar con las luces. además suenan bien y tienen buena autonomía.

Ventajas

pensado para los niños

Contras

un poco más de autonomía

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Fecha de uso 2019-03-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Fecha de uso 2019-03-08

06/09/2021

España

España

Justo lo que necesitaba mi niña y esta encantada.

Fácil de usar, cómodo y divertido para los niños. Se conecta muy fácil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Fecha de uso 2021-08-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Fecha de uso 2021-08-06

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