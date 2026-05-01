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Parlante inalámbrico

TAS1108BK/00

Agrega ambiente a tus sonidos

Agrega iluminación ambiental a tu música con este fantástico parlante Bluetooth. Elige tu modo de luces multicolor favorito para crear ambiente o relájate con la suave luz nocturna al final de un largo día.

Ver todos los beneficios

Agrega ambiente a tus sonidos

  • Bluetooth versión 5.3

  • Múltiples modos de iluminación

  • Potencia de salida RMS de 3W

  • Empareja dos parlantes para obtener sonido estéreo

Emparéjalo con un parlante idéntico para disfrutar de sonido estéreo

¿Quieres disfrutar de un sonido aún más envolvente? Puedes conectar fácilmente dos parlantes idénticos para obtener un fantástico sonido estéreo. Cuando conectes un segundo parlante, las luces también se sincronizarán.

Elige ambientes multicolor o una suave luz nocturna

Este excelente parlante cuenta con varios modos de iluminación para que puedas darle un verdadero ambiente a tu música. Elige entre luces multicolor, un efecto de transición y una suave luz nocturna blanca para cuando quieras relajarte al final de un largo día.

Diseño liso con bordes redondeados

Las esquinas suaves y redondeadas de este parlante y las luces tenues que se desvanecen crean un aspecto elegante. Es lo suficientemente compacto como para tomarlo y llevarlo contigo; el parlante no solo es fácil de trasladar de una habitación a otra, sino que también luce genial en cualquiera de ellas.

Especificaciones técnicas

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