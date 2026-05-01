TAS1108BK/00
Agrega ambiente a tus sonidos
Agrega iluminación ambiental a tu música con este fantástico parlante Bluetooth. Elige tu modo de luces multicolor favorito para crear ambiente o relájate con la suave luz nocturna al final de un largo día.
Bluetooth versión 5.3
Múltiples modos de iluminación
Potencia de salida RMS de 3W
Empareja dos parlantes para obtener sonido estéreo
¿Quieres disfrutar de un sonido aún más envolvente? Puedes conectar fácilmente dos parlantes idénticos para obtener un fantástico sonido estéreo. Cuando conectes un segundo parlante, las luces también se sincronizarán.
Este excelente parlante cuenta con varios modos de iluminación para que puedas darle un verdadero ambiente a tu música. Elige entre luces multicolor, un efecto de transición y una suave luz nocturna blanca para cuando quieras relajarte al final de un largo día.
Las esquinas suaves y redondeadas de este parlante y las luces tenues que se desvanecen crean un aspecto elegante. Es lo suficientemente compacto como para tomarlo y llevarlo contigo; el parlante no solo es fácil de trasladar de una habitación a otra, sino que también luce genial en cualquiera de ellas.
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