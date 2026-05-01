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Altavoz Bluetooth con luces

TAS2307BK/97

Agregue ambiente a su música

Ilumine cualquier habitación con este maravilloso altavoz Bluetooth. Elija uno entre tres modos de luz multicolor para disfrutar de un ambiente especial o una relajante luz nocturna para terminar un largo día. El cordón de sujeción hace que sea muy fácil llevar el altavoz a todas partes.

Ver todos los beneficios

Agregue ambiente a su música

  • Radiador pasivo. Graves potentes

  • Tres modos de iluminación

  • RMS de 5 W

  • Incluye cinta para colgar del cuello

Radiador pasivo para graves potentes

Radiador pasivo para graves potentes

Los graves que obtienes de este pequeño parlante compacto son increíblemente intensos y potentes. Llevá la música con vos y escuchala con claridad en cualquier habitación de la casa. Perfecto para trabajar, descansar y jugar en casa.

3 modos de luz. Onda multicolor o una luz nocturna suave

3 modos de luz. Onda multicolor o una luz nocturna suave

Este excelente parlante cuenta con tres modos de luz para que podás ponerle algo de onda a la música. Elegí entre una pantalla multicolor para fiestas, un atenuador multicolor y un atenuador blanco suave para cuando querás relajarte al final de un largo día.

Estética elegante recubierta de tela

Estética elegante recubierta de tela

Las esquinas lisas y redondeadas y la cubierta de tela crean una estética elegante. Un cordón a la medida y conectado facilita llevar el parlante con vos. Este parlante inteligente no solo es fácil de tomar de una habitación a otra, sino que ¡también se ve genial en cualquiera de ellos!

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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