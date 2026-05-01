TAS2307BK/97
Agregue ambiente a su música
Ilumine cualquier habitación con este maravilloso altavoz Bluetooth. Elija uno entre tres modos de luz multicolor para disfrutar de un ambiente especial o una relajante luz nocturna para terminar un largo día. El cordón de sujeción hace que sea muy fácil llevar el altavoz a todas partes.
Radiador pasivo. Graves potentes
Tres modos de iluminación
RMS de 5 W
Incluye cinta para colgar del cuello
Los graves que obtienes de este pequeño parlante compacto son increíblemente intensos y potentes. Llevá la música con vos y escuchala con claridad en cualquier habitación de la casa. Perfecto para trabajar, descansar y jugar en casa.
Este excelente parlante cuenta con tres modos de luz para que podás ponerle algo de onda a la música. Elegí entre una pantalla multicolor para fiestas, un atenuador multicolor y un atenuador blanco suave para cuando querás relajarte al final de un largo día.
Las esquinas lisas y redondeadas y la cubierta de tela crean una estética elegante. Un cordón a la medida y conectado facilita llevar el parlante con vos. Este parlante inteligente no solo es fácil de tomar de una habitación a otra, sino que ¡también se ve genial en cualquiera de ellos!
Opiniones