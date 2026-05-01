Estética elegante recubierta de tela

Las esquinas lisas y redondeadas y la cubierta de tela crean una estética elegante. Un cordón a la medida y conectado facilita llevar el parlante con vos. Este parlante inteligente no solo es fácil de tomar de una habitación a otra, sino que ¡también se ve genial en cualquiera de ellos!