Descontinuado
TAS3505/00
En casa, en cualquier lugar
Canciones matinales en el baño. Podcasts inspiradores en la oficina en casa. Con la tela del parlante de mezcla de lana y botones en relieve, este elegante parlante Bluetooth siempre luce bien. Obtendrás un sonido sorprendentemente intenso y 10 horas de tiempo de reproducción.
Bluetooth®
Potencia de salida de 5 W
10 horas de tiempo de reproducción
Este simple pero sorprendente parlante Bluetooth reproduce la música con estilo. Los botones en relieve te permiten controlar la reproducción, la conexión Bluetooth y mucho más. El micrófono incorporado te permite contestar llamadas con manos libres y el mango de transporte facilita el movimiento entre habitaciones.
Tenés 10 horas de tiempo de reproducción con una sola carga y el rango inalámbrico es de 20 m. La carga completa tarda 2,5 horas con el cable USB-C incluido. Los radiadores pasivos emiten graves intensos y el sonido se mantiene nítido, incluso a volumen alto.
Este parlante está cubierto con una tela para parlante de primer nivel creada por Kvadrat, un fabricante de alta tecnología. El hermoso material de mezcla de lana es acústicamente transparente, lo que permite que el sonido fluya de manera libre desde el parlante hacia la habitación.
Premios
4.5
de 5
4
Opiniones
31/01/2024
Argentina
Fantastico
La calidad al tacto es perfecta. El sonido magnífico. Y lo su portabilidad de otro planeta. Super recomendable.
Ventajas
Precio
Contras
Poco stock en tiendas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS3505 Parlante inalámbrico
Fecha de uso 2022-12-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS3505 Parlante inalámbrico
Fecha de uso 2022-12-30
pg_carvallo
09/01/2022
Argentina
SONIDO LIMPIO
El sonido en relación al tamaño ya la gama del producto es fantástico, absolutamente recomendado para espacios interiores ya que llena el ambiente con el sonido.
Ventajas
sonido impecable
Contras
el asa es estético pero poco funcional, no caben los dedos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS3505 Parlante inalámbrico
Fecha de uso 2021-09-09
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS3505 Parlante inalámbrico
Fecha de uso 2021-09-09
fmfeige
06/08/2021
Argentina
Muy satisfecho
El parlante es liviano, practico, suena muy bien, relativamente accesible en su precio, fácil de manejar. Creo que es lo que estaba buscando.
Ventajas
Todo
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS3505 Parlante inalámbrico
Fecha de uso 2021-07-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS3505 Parlante inalámbrico
Fecha de uso 2021-07-06
La clasificación IPX7 significa que el controlador de parlante se puede sumergir durante un máximo de 30 minutos a una profundidad de hasta 1 m. La tela del parlante no es resistente al agua, pero puede resistir unas cuantas gotas de agua.