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Descontinuado

1000 seriesAudífonos intrauditivos realmente inalámbricos

TAT1235BL/97

2.8

| (5) Opiniones

Ama lo que escuchas. Ama su diseño

Los audífonos intrauditivos ofrecen una verdadera libertad inalámbrica y un sonido excelente con un ajuste cómodo. Un diseño pequeño que se ajusta de forma segura. Utiliza el control táctil para escuchar música y realizar llamadas. Los audífonos resistentes al sudor y a salpicaduras te permiten correr con libertad

Ver todos los beneficios

Ama lo que escuchas. Ama su diseño

  • Bluetooth®

  • Azul

Controladores de neodimio de 6 mm. Excelente sonido, graves potentes

Micrófono integrado con cancelación de eco para un sonido nítido

No experimentarás más ese eco molesto mientras hablas por teléfono. Gracias a nuestra cancelación del eco acústico, siempre tendrás una conexión clara y sin problemas.

Control táctil de respuesta inmediata y fácil de usar

El control táctil en los audífonos te permite controlar tu música y tus llamadas. Olvídate de tener que buscar botones

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.8

de 5

5

Opiniones

4

20/07/2021

Chile

Chile

excelentes y practicos

son prácticos, muy buen sonido, excelente presentacion

Ventajas

practico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 1000 series TAT1235BK Audífonos intrauditivos realmente inalámbricos

Fecha de uso 2020-06-20

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 1000 series TAT1235BK Audífonos intrauditivos realmente inalámbricos

Fecha de uso 2020-06-20

03/07/2023

Chile

Chile

El producto es de buena calidad

Después de un tiempo se desconectan del Bluetooth y al volver a emparejarlo no se unen los dos audífono, se emparejan x separado, cada audífono sale con su nombre al conectar el Bluetooth, esto hace que solo un aparato se escuche.

Ventajas

Bien sonido

Contras

Al cabo de unos meses no se escuchan los dos audífonos, se escuchan individual,.ose se conectan cada uno en un Bluetooth

Esta reseña se realizó para 1000 series TAT1235BK Audífonos intrauditivos realmente inalámbricos

Fecha de uso 2023-03-03

Esta reseña se realizó para 1000 series TAT1235BK Audífonos intrauditivos realmente inalámbricos

Fecha de uso 2023-03-03

16/09/2021

Chile

Chile

TAT-1235BK

Compré este producto sin mayores expectativas, en parte basado en el precio y reseñas de otros compradores, resultó se bastante intuitivo en su uso, lo bueno es fácil de usar, se carga rápido y la batería es de buena duración, liviano. Lo malo el control táctil es muy sensible y un tanto confuso, el sonido carece de graves consistentes, esto mejora con la selección de las gomas adecuadas para cada usuario, sacar los audífonos de la caja luego de la carga es un tanto difícil, en general conforme con los resultados

Ventajas

Duración de la batería, precio, velocidad de carga

Contras

Calidad de sonido( graves débiles), retirar de la caja luego de la carga, operación de los controles táctiles confusa (demasido sensible al tacto)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 1000 series TAT1235BK Audífonos intrauditivos realmente inalámbricos

Fecha de uso 2020-08-16

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 1000 series TAT1235BK Audífonos intrauditivos realmente inalámbricos

Fecha de uso 2020-08-16

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