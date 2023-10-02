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Descontinuado

Audífonos realmente inalámbricos

TAT3216BK/61

1.5

| (11) Opiniones

Disponible en

Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Negro
Negro
Negro
Negro

Seguros y cómodos. Controles táctiles.

Desde reuniones telefónicas hasta listas de reproducción en el parque, estos auriculares realmente inalámbricos lo acompañarán. Ni la lluvia ni el sudor son un obstáculo, y obtiene un sonido excelente y una fijación intrauditiva segura que no se aflojará. Más de 24 horas de tiempo de reproducción con el estuche.

Ver todos los beneficios

Seguros y cómodos. Controles táctiles.

  • Audífonos con ajuste intrauditivo

  • Estuche de carga portátil

  • Protección contra el agua IPX5

  • Hasta 26 horas de tiempo de reproducción

Resistentes al sudor y a las salpicaduras (IPX5)

Resistentes al sudor y a las salpicaduras (IPX5)

Con una clasificación IPX5, estos auriculares realmente inalámbricos son resistentes a las salpicaduras desde cualquier dirección. Aguantarán un poco de sudor y no tendrás que preocuparte de que la lluvia te pille en la calle.

Estuche de carga mediante USB-C portátil. 18 horas de reproducción adicional

Estuche de carga mediante USB-C portátil. 18 horas de reproducción adicional

Lleva tu música a cualquier parte. Los altavoces de 6 mm y las 6 horas de reproducción con una sola carga te permitirán disfrutar de un sonido excelente. Un estuche totalmente cargado añade otras 18 horas. Para una carga rápida, coloca los auriculares en el estuche durante 15 minutos y consigue una hora adicional.

Fijación segura/cómoda en la oreja

Disfruta de una total comodidad gracias a las suaves cubiertas de las almohadillas de silicona intercambiables. Las cubiertas de las almohadillas se introducen de forma segura en el canal auditivo, creando un sellado perfecto que reduce el ruido externo. Las puntas de alas mantienen cada auricular seguro.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

1.5

de 5

11

Opiniones

4
3

02/10/2023

Argentina

Argentina

MUY BUENA CALIDAD

LOS UTILIZO PARA CORRER ME RESULTAN MUY COMODOS, NO LE TUVE FE PERO FUNCIONARON CORRECTAMENTE

Ventajas

COMODOS

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT3216BK Audífonos realmente inalámbricos

Fecha de uso 2022-09-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT3216BK Audífonos realmente inalámbricos

Fecha de uso 2022-09-02

22/05/2025

Chile

Chile

Audifonos philips con interferencia.

Le pongo dos estrellas porque suena interferencia cuando uno los utiliza, se desconecta, el audio no se puede controlar desde el mismo audifonos bajándole el volumen. Funciona a veces solo uno a pesar de que ambos tengan carga. Lo bueno es la batería que dura lo suficiente. El audio a veces aunque suene con interferencia es bueno y disfrutarlo.

Contras

Por eso mismo de la interferencia, lastima los oidos

Esta reseña se realizó para TAT3216BK Audífonos realmente inalámbricos

Fecha de uso 2024-11-22

Esta reseña se realizó para TAT3216BK Audífonos realmente inalámbricos

Fecha de uso 2024-11-22

14/08/2024

Chile

Chile

Volumen muy bajo

Apenas llevo 1 mes con los audifonos y apenas puedo escuchar. En el auricular derecho no se escucha. Intento usar las apps de phillips para resolver el problema y no logro conectarme. Una estafa. Si pueden no compren articulos phillips

Ventajas

Tamaño

Contras

Volumen, accesibilidad, colección, servicio tecnico

Esta reseña se realizó para TAT3216BK Audífonos realmente inalámbricos

Fecha de uso 2023-07-14

Esta reseña se realizó para TAT3216BK Audífonos realmente inalámbricos

Fecha de uso 2023-07-14

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