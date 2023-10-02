Descontinuado
TAT3216WT/61
Seguros y cómodos. Controles táctiles.
Desde reuniones telefónicas hasta listas de reproducción en el parque, estos auriculares realmente inalámbricos lo acompañarán. Ni la lluvia ni el sudor son un obstáculo, y obtiene un sonido excelente y una fijación intrauditiva segura que no se aflojará. Más de 24 horas de tiempo de reproducción con el estuche.
Audífonos con ajuste intrauditivo
Estuche de carga portátil
Protección contra el agua IPX5
Hasta 26 horas de tiempo de reproducción
Con una clasificación IPX5, estos auriculares realmente inalámbricos son resistentes a las salpicaduras desde cualquier dirección. Aguantarán un poco de sudor y no tendrás que preocuparte de que la lluvia te pille en la calle.
Lleva tu música a cualquier parte. Los altavoces de 6 mm y las 6 horas de reproducción con una sola carga te permitirán disfrutar de un sonido excelente. Un estuche totalmente cargado añade otras 18 horas. Para una carga rápida, coloca los auriculares en el estuche durante 15 minutos y consigue una hora adicional.
Disfruta de una total comodidad gracias a las suaves cubiertas de las almohadillas de silicona intercambiables. Las cubiertas de las almohadillas se introducen de forma segura en el canal auditivo, creando un sellado perfecto que reduce el ruido externo. Las puntas de alas mantienen cada auricular seguro.
1.5
de 5
11
Opiniones
TERCERA
02/10/2023
Argentina
MUY BUENA CALIDAD
LOS UTILIZO PARA CORRER ME RESULTAN MUY COMODOS, NO LE TUVE FE PERO FUNCIONARON CORRECTAMENTE
Ventajas
COMODOS
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT3216BK Audífonos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2022-09-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT3216BK Audífonos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2022-09-02
Ale2003
22/05/2025
Chile
Audifonos philips con interferencia.
Le pongo dos estrellas porque suena interferencia cuando uno los utiliza, se desconecta, el audio no se puede controlar desde el mismo audifonos bajándole el volumen. Funciona a veces solo uno a pesar de que ambos tengan carga. Lo bueno es la batería que dura lo suficiente. El audio a veces aunque suene con interferencia es bueno y disfrutarlo.
Contras
Por eso mismo de la interferencia, lastima los oidos
Esta reseña se realizó para TAT3216BK Audífonos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2024-11-22
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Fecha de uso 2024-11-22
Pipe1993
14/08/2024
Chile
Volumen muy bajo
Apenas llevo 1 mes con los audifonos y apenas puedo escuchar. En el auricular derecho no se escucha. Intento usar las apps de phillips para resolver el problema y no logro conectarme. Una estafa. Si pueden no compren articulos phillips
Ventajas
Tamaño
Contras
Volumen, accesibilidad, colección, servicio tecnico
Esta reseña se realizó para TAT3216BK Audífonos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2023-07-14
Esta reseña se realizó para TAT3216BK Audífonos realmente inalámbricos
Fecha de uso 2023-07-14