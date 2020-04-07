ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Libertad inalámbrica
  • Libertad inalámbrica
  • Libertad inalámbrica
  • Libertad inalámbrica
  • Libertad inalámbrica
  • Libertad inalámbrica
  • Libertad inalámbrica
  • Libertad inalámbrica
  • Libertad inalámbrica
  • Libertad inalámbrica
  • Libertad inalámbrica
  • Libertad inalámbrica

Descontinuado

3000 seriesAuriculares inalámbricos con micrófono

TAUN102BK/00

2.3
| (3) Opiniones
Libertad inalámbrica
Los audífonos intrauditivos Bluetooth compactos UpBeat ofrecen un sonido potente con hasta 7 horas de música inalámbrica. Solución portátil para un uso cómodo.
Ver todos los beneficios

Sonido potente.

Libertad inalámbrica

  • Controladores de 6 mm/cierre post.

  • Intrauditivo

  • 7 horas de tiempo de reproducción

Increíble comodidad y aislamiento de ruidos

Tecnología de carga rápida

La tecnología de carga rápida proporciona un estallido rápido de carga cuando la batería está a punto de agotarse. Con solo cinco minutos de tiempo de carga obtenés 90 minutos de tiempo de reproducción.

Los auriculares magnéticos acanalados garantizan el almacenamiento ordenado y fácil

Los auriculares intrauditivos tienen auriculares magnéticos acanalados que garantizan en forma inteligente el almacenamiento ordenado y fácil. Los imanes están incorporados en la parte trasera de cada auricular de forma tal que permanecen unidos, sin enredos, complicaciones ni desorden. Simplemente unilos por su parte trasera, con el cable plano sin enredos y guardalos en tu bolso, sabiendo que podrás recuperarlos fácilmente, en cualquier momento.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.3

de 5

3

Opiniones

4
3
2

07/04/2020

España

España

Calidad de sonido y duración bateria.

Me gusta el diseño del auricular, la duración de la batería y la calidad del sonido.

Ventajas

Peso, muy comodos y faciles de cargar. Buen precio para se de "marca".

Contras

El cable, claro, pero para esto ya hay otros modelos TWS en el mercado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

13/11/2023

España

España

AUDIO TIEMBLA A RATOS Y AVISA DE BAT BAJA AL 50%

Los compré por la mañana. Los cargué 2 horas según instrucciones. Lo empareje sin problema , pero al rato el audio se puso a temblar como si perdiera la señal. decidí esperar a ver si era momentáneo , pero no. Por si fuera poco al 50% de bateria una voz te informa cada 2 minutos de batería baja, al 20% lo entiendo , pero al 50%? Muy molesto. Mañana los devuelvo!

Ventajas

ligereza del producto

Contras

lo antes mencionado

Esta reseña se realizó para 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

Esta reseña se realizó para 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

07/01/2022

España

España

Comprador verificado

Se rompió nada mas intentar cambiar la almoadilla.

Lo devolví. Soy adicto a la marca, por lo que nunca me imaginé un producto de tan bajacalidad.

Ventajas

Entrega rapida

Contras

Que se rompa tan fàcil.

Esta reseña se realizó para 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

Esta reseña se realizó para 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.