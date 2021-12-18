Descontinuado
TAUT102BK/00
Control. de 6 mm, parte post. cerrada
Bluetooth®
Negro
Disfruta de hasta 3 horas de reproducción con una sola carga. Si llevas el estuche totalmente cargado, disfrutarás de 9 horas adicionales en varias cargas. Solo tienes que introducir los auriculares en el estuche cada vez que necesiten carga. El proceso de carga completa dura 2 horas.
Puedes disfrutar del sonido con una comodidad real gracias al diseño ligero y adaptable.
Los controladores acústicos de neodimio de 6 mm te ofrecen un sonido excepcional y unos graves potentes. El tubo acústico de forma ovalada maximiza el aislamiento del ruido pasivo. El modo mono te ofrece la posibilidad de dejar un oído libre cuando quieras enterarte de lo que pasa alrededor.
2.3
de 5
3
Opiniones
Alejo98
18/12/2021
Peru
Casi buenos
Hasta el momento me funcionan bien pero al momento de atender una llamada a traves de estos audifonos tienes que hablar fuertemente para que la persona te escuche y aveces el sonido no se empareja bien pero al rato se arregla.
Ventajas
Dura 1 hora, son economicos y cargan muy rápido.
Contras
Poca eficiencia del microfono y leves fallas de sonido.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAUT102BK Audífonos inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
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Cowid19
02/02/2022
Chile
Mejor tener dos
No creo que valga más, le cuesta emparejarse tanto en llamada como reproducción de sonido toma demasiado tiempo de carga, si lo quieres comprate dos.
Ventajas
Bonita presentación
Contras
Demora en cargar, le cuesta emparejarse y te deja sin reproducción de sonido
Esta reseña se realizó para TAUT102BK Audífonos inalámbricos
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Melómana
17/10/2022
Chile
Pésima calidad
Sonido débil. No aísla ruido. La carga dura con suerte 2 ó 3 hrs.
Ventajas
Nada
Contras
Todo
Esta reseña se realizó para TAUT102BK Audífonos inalámbricos
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