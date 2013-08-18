Descontinuado
WAC3500D/97
Un sistema para transferir, conectar y escuchar toda tu música
Para brindarte total comodidad, el centro de música inalámbrico todo en uno WAC3500D con disco duro de 80 GB te permite transferir música desde la PC, conectar tu iPod, conectar y usar dispositivos USB directamente, y disfrutar de la reproducción de HDD, con un sonido increíble.
Almacena tus archivos digitales de audio en el disco rígido de 80 GB. Su gran capacidad te permite guardar hasta 1500 CDs, administrar tu colección de audio de forma inteligente y acceder fácilmente a todos tus archivos desde un solo lugar.
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2.0
de 5
1
Resumen
GRHurly
18/08/2013
Argentina
Mal funcionamiento
Se rompió el control remoto y no conseguí repuesto. Ahora no anda la compactera. El equipo tuvo poco uso. No lo recomiendo
Esta reseña se realizó para Streamium WAC3500D Centro de música inalámbrico
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