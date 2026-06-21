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  • Afeitado al ras. Protección adicional de la piel*
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Shaver 5000X seriesAfeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

X5012/05

4.4
| (43) Opiniones | 86% ha recomendado este producto
Afeitado al ras. Protección adicional de la piel*
La serie 5000X de Philips está diseñada a fin de ofrecer una afeitada al ras con protección adicional para la piel, lo que garantiza comodidad diaria. La tecnología Skin Protect ayuda a minimizar la irritación, para que pueda afeitarse con confianza y disfrutar de un resultado suave y cómodo todos los días.
Ver todos los beneficios

Con tecnología Skin Protect

Afeitado al ras. Protección adicional de la piel*

  • Revestimiento protector SkinGlide

  • Cabezales flexibles de 360 grados

  • Sistema de afeitado anticorrosión

  • Cuchillas PowerCut

Se desliza suavemente para ayudar a reducir la irritación

Se desliza suavemente para ayudar a reducir la irritación

Aféitese con mayor comodidad. El revestimiento protector SkinGlide, con 100 000 microesferas por centímetro cuadrado, mejora el deslizamiento sobre la piel en un 20 %** para ayudar a reducir la fricción y minimizar la irritación.

Mantiene un contacto óptimo con la piel incluso en zonas difíciles.

Mantiene un contacto óptimo con la piel incluso en zonas difíciles.

El cabezal de afeitado totalmente flexible gira 360° para mantener el contacto con la piel, incluso en las zonas difíciles. Ayuda a capturar el vello y reduce la presión excesiva sobre la piel para lograr una afeitada al ras y más cómoda.

Cuchillas anticorrosivas y que no dañan la piel para una comodidad duradera

Cuchillas anticorrosivas y que no dañan la piel para una comodidad duradera

Las cuchillas están fabricadas con acero europeo de grado quirúrgico que resiste la corrosión y ayuda a evitar que las impurezas afecten su rendimiento. El acero hipoalergénico es respetuoso con la piel, lo que contribuye a una afeitada cómoda todos los días.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

43

Opiniones

86%

ha recomendado este producto

2

21/06/2026

Chile

Chile

Excelentes cuchillas

Tengo 65 años y he usado Philips toda mi vida, mi padre también usaba esta marca, somos fieles usuarios en nuestra familia, además que tiene un excelente servicio técnico.

Esta reseña se realizó para Shaver 5000X series X5012/05 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Date of Use 2026-06-21

Esta reseña se realizó para Shaver 5000X series X5012/05 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Date of Use 2026-06-21

09/02/2026

Chile

Chile

Comprador verificado

Excelente máquina

Excelente máquina y su carga dura muchas afeitadas

Esta reseña se realizó para Shaver 5000X series X5012/05 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Esta reseña se realizó para Shaver 5000X series X5012/05 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

27/04/2025

Chile

Chile

Comprador verificado

Me gusta mi maquinita

Estoy impresionado con la eficiencia de la máquina, batería de larga duración, corte al ras, realmente es espectacular.

Ventajas

Eficiencia.

Contras

Hasta ahora ninguno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 5000X series X5012/05 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. frente a la serie Philips S3000

  2. En comparación con el revestimiento sin esferas