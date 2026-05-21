Tecnología Lift & Cut de triple acción
Cuchillas Dual SteelPrecision
Cabezal flexible de precisión de 360°
Sensor de protección de presión
Garantía de 5 años***
Nuestro sistema de afeitado Lift&Cut de triple acción patentado levanta el cabello suavemente de su raíz para cortarlo con precisión hasta 0,00 mm al nivel de la piel sin lastimarla para un afeitado al ras duradero.
Cabezales compactos totalmente flexibles y pequeños con patrones de estiramiento de piel que se adaptan dinámicamente a cada curva del rostro. Proporciona un contacto constante con la piel con un 20 % más de precisión* para atrapar los vellos difíciles que se encuentran en el cuello y debajo de la nariz. Precisión en todas partes.
Nuestras cuchillas Dual SteelPrecision de 360° atrapan el vello en diferentes direcciones. Con hasta 7 millones de movimientos de corte por minuto, para un afeitado eficiente incluso en una barba de uno, tres o siete días.
4.5
de 5
119
Opiniones
88%
ha recomendado este producto
Angelo Ferr
21/05/2026
Chile
La mejor
La mejor que he tenido hasta el momento. El apartado de limpieza es genial, la aplicación enseña a usarla, que mejor.
Ventajas
La mejor
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9985/50 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ
Date of Use 2026-05-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9985/50 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ
Date of Use 2026-05-20
Pato Patricio
18/04/2026
Chile
Comprador verificado
Una maravilla
Muy satisfecho con mi máquina, excelente calidad. La recomiendo
Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ
Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ
Canadin2025
22/12/2025
Chile
Comprador verificado
Excelente producto
He tenido muchas maquinas de afeitar electricas, todas con resultados ineficientes, esta es lejos la mejor que he tenido.
Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ
Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ
frente a su predecesor
frente a recubrimiento sin microesferas
Con registro en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra
frente a agregar agua en el cartucho