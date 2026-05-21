ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Afeitado al ras perfecto y comodidad para la piel
  • Afeitado al ras perfecto y comodidad para la piel
  • Afeitado al ras perfecto y comodidad para la piel
  • Afeitado al ras perfecto y comodidad para la piel
  • Afeitado al ras perfecto y comodidad para la piel
  • Afeitado al ras perfecto y comodidad para la piel
  • Afeitado al ras perfecto y comodidad para la piel
  • Afeitado al ras perfecto y comodidad para la piel
  • Afeitado al ras perfecto y comodidad para la piel
  • Afeitado al ras perfecto y comodidad para la piel
  • Afeitado al ras perfecto y comodidad para la piel
  • Afeitado al ras perfecto y comodidad para la piel
  • Afeitado al ras perfecto y comodidad para la piel
  • Afeitado al ras perfecto y comodidad para la piel
  • Afeitado al ras perfecto y comodidad para la piel
  • Afeitado al ras perfecto y comodidad para la piel
  • Afeitado al ras perfecto y comodidad para la piel
  • Afeitado al ras perfecto y comodidad para la piel
  • Afeitado al ras perfecto y comodidad para la piel
  • Afeitado al ras perfecto y comodidad para la piel
  • Afeitado al ras perfecto y comodidad para la piel
  • Afeitado al ras perfecto y comodidad para la piel
  • Afeitado al ras perfecto y comodidad para la piel
  • Afeitado al ras perfecto y comodidad para la piel

i9000Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ

X9002/30

4.5
| (119) Opiniones | 88% ha recomendado este producto
Afeitado al ras perfecto y comodidad para la piel
Philips i9000 ofrece una afeitada al ras a nivel de la piel con el sistema Lift&Cut de triple acción y los cabezales de 360° compactos y flexibles, incluso en zonas difíciles de afeitar. La tecnología SkinIQ potenciada con IA detecta y se adapta a la piel para brindar máxima comodidad y precisión.
Ver todos los beneficios

Con tecnología SkinIQ

Afeitado al ras perfecto y comodidad para la piel

  • Tecnología Lift & Cut de triple acción

  • Cuchillas Dual SteelPrecision

  • Cabezal flexible de precisión de 360°

  • Sensor de protección de presión

  • Garantía de 5 años***

Afeitado al ras al nivel de la piel, resultados duraderos

Afeitado al ras al nivel de la piel, resultados duraderos

Nuestro sistema de afeitado Lift&Cut de triple acción patentado levanta el cabello suavemente de su raíz para cortarlo con precisión hasta 0,00 mm al nivel de la piel sin lastimarla para un afeitado al ras duradero.

Precisión, incluso en las zonas más difíciles de afeitar

Precisión, incluso en las zonas más difíciles de afeitar

Cabezales compactos totalmente flexibles y pequeños con patrones de estiramiento de piel que se adaptan dinámicamente a cada curva del rostro. Proporciona un contacto constante con la piel con un 20 % más de precisión* para atrapar los vellos difíciles que se encuentran en el cuello y debajo de la nariz. Precisión en todas partes.

Eficiente en cada pasada, incluso en una barba de uno, tres o siete días

Eficiente en cada pasada, incluso en una barba de uno, tres o siete días

Nuestras cuchillas Dual SteelPrecision de 360° atrapan el vello en diferentes direcciones. Con hasta 7 millones de movimientos de corte por minuto, para un afeitado eficiente incluso en una barba de uno, tres o siete días.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encontrar una pieza de repuesto o un accesorio

Vaya a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

119

Opiniones

88%

ha recomendado este producto

21/05/2026

Chile

Chile

La mejor

La mejor que he tenido hasta el momento. El apartado de limpieza es genial, la aplicación enseña a usarla, que mejor.

Ventajas

La mejor

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9985/50 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ

Date of Use 2026-05-20

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9985/50 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ

Date of Use 2026-05-20

18/04/2026

Chile

Chile

Comprador verificado

Una maravilla

Muy satisfecho con mi máquina, excelente calidad. La recomiendo

Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ

Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ

22/12/2025

Chile

Chile

Comprador verificado

Excelente producto

He tenido muchas maquinas de afeitar electricas, todas con resultados ineficientes, esta es lejos la mejor que he tenido.

Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ

Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. frente a su predecesor

  2. frente a recubrimiento sin microesferas

  3. Con registro en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra

  4. frente a agregar agua en el cartucho