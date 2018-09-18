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Asistencia de Philips

Mi aspirador de Philips produce un sonido diferente

Si su aspirador de Philips produce un sonido diferente al habitual, puede que haya una causa y una solución sencillas. Descubra cómo puede solucionarlo usted mismo fácilmente.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: FC8734/01.

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