Mi aspirador de Philips produce un sonido diferente
Si su aspirador de Philips produce un sonido diferente al habitual, puede que haya una causa y una solución sencillas. Descubra cómo puede solucionarlo usted mismo fácilmente.
Compruebe si hay un objeto atascado en el cepillo, el tubo o la manguera.
En ocasiones, el flujo de aire en el aspirador puede estar (parcialmente) bloqueado por un objeto atascado en una de esas piezas.
Si utiliza un accesorio diferente al que usa habitualmente, es posible que el aspirador haga un ruido diferente. Compruebe si el aspirador vuelve a emitir un sonido normal cuando deja de utilizar el accesorio que estaba utilizando. De ser así, no se preocupe por el ruido, se trata de algo normal.
Si las situaciones anteriores no se aplican a su caso, es posible que el motor de su aspirador esté dañado.
En ese caso, póngase en contacto con nosotros.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:FC8734/01.