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Asistencia de Philips

No puedo extraer el sistema de preparación de mi cafetera espresso Philips

¿No consigue extraer el sistema de preparación de la cafetera espresso Philips? Consulte nuestro artículo y vídeo a continuación para conocer las causas y soluciones que le ayudarán.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: EP1224/00 , EP5547/90 , EP2231/42 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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