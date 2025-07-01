No puedo extraer el sistema de preparación de mi cafetera espresso Philips
¿No consigue extraer el sistema de preparación de la cafetera espresso Philips? Consulte nuestro artículo y vídeo a continuación para conocer las causas y soluciones que le ayudarán.
Siga las instrucciones que se indican a continuación para aprender a configurar el engranaje del sistema de preparación del interior de la cafetera en posición neutra:
Cierre la puerta de mantenimiento y vuelva a colocarlo todo (depósito de agua, bandeja de goteo y compartimento de café molido).
Pulse el botón de encendido para apagar la cafetera. Espere a que no se oiga ningún sonido (esto puede tardar entre 15 y 20 segundos).
Pulse el botón de encendido para encender la cafetera. No realice ninguna acción, como abrir la puerta de mantenimiento, extraer la bandeja de goteo o el depósito de agua, antes de que la cafetera esté lista para su uso.
Abra la puerta de mantenimiento e intente retirar de nuevo el sistema de preparación pulsando el botón "PUSH" del lado derecho, sujetándolo y tirando de él hacia usted.
Si su cafetera espresso sigue en modo eliminación de los depósitos de cal, el sistema de preparación no se podrá extraer. Para solucionarlo, finalice primero el proceso de descalcificación e inténtelo de nuevo.
Si estas soluciones no resuelven el problema, póngase en contacto con nosotros para obtener más ayuda.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:EP1224/00 , EP5547/90 , EP2231/42 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›