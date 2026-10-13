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Asistencia de Philips

La afeitadora Philips hace mucho ruido

Si su afeitadora Philips hace un ruido fuerte al encenderla, lo más probable es que la causa sea un montaje incorrecto. Una afeitadora que se haya montado de forma incorrecta (por ejemplo, después de limpiarla) emitirá un ruido de traqueteo cuando se utilice.

Siga las instrucciones que aparecen a continuación para asegurarse de que la afeitadora se ha montado correctamente.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: X9002/30, X3063/00, X3021/00. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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