La afeitadora Philips hace mucho ruido

Cada cabezal de afeitado consta de una unidad de corte y un protector, con un anillo de retención para fijarlos a la unidad de afeitado (también conocido como soporte del cabezal de afeitado). Cada unidad de corte y protector forman un conjunto único, por lo que siempre debe procurar volver a colocar cada unidad de corte en su protector correspondiente después de la limpieza. Coloque la unidad de corte en la protección con las cuchillas hacia abajo.



Cuando utilice el marco de retención para volver a bloquear los cabezales de afeitado en la unidad de afeitado, asegúrese de que está firmemente encajado en su sitio. Si el marco de retención está colocado correctamente, no debería levantarse si intenta separarlo de la unidad de afeitado.



Si su modelo de afeitadora dispone de cabezales de afeitado que encajan en el marco de retención antes de bloquearlos en la unidad de afeitado, asegúrese de que las muescas de los cabezales de afeitado están en los salientes del marco de retención (consulte la ilustración siguiente).



Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo quitar y volver a colocar los cabezales de afeitado, consulte el manual de usuario suministrado con el producto.