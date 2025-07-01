Asistencia de Philips ¿Se pueden guardar los biberones Philips Avent en el congelador?

Sí, todos los biberones de plástico Philips Avent, completamente montados y cerrados, se pueden guardar en el congelador y utilizar para comida casera.

No guarde los biberones de cristal en el congelador, ya que podrían romperse.